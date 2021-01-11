中国统一碳排放权交易市场有望于年中启动

上海环境能源交易所董事长赖晓明表示，中国统一的碳排放权交易市场有望于年中正式启动，中国碳市场交易平台方案正在报批。上海环境能源交易所作为具体的承建方，开展相关的交易机制研究和交易系统建设。

《证券时报》引述赖晓明说，未来中国碳市场的交易平台将由独立的交易机构来运营。这一机构将由七个试点省市与江苏、福建省共同联建。目前机构设立方案还在报批中，尚未最终确定。

“全国碳排放权交易市场的交易机制等，主管部门也在研究，上海环境能源交易所也参与了相关课题和政策的研究，未来如何推进、实施和落地，还需要一个过程。比如，《碳排放交易管理办法（试行）》中提到了个人投资者，但预计启动初期还是以控排企业和机构投资者为主。”

赖晓明表示，按照试点区域约5%的配额进入平台交易，希望中国碳市场启动后能尽快达到2亿吨以上的交易规模，如果未来能在品种和机制上有所突破，那么流动性有望进一步提高，交易规模还有很大提升空间。

他说，按照中国的建设规划，今年将电力行业纳入，“十四五”期间，预计八大重点能耗行业都将纳入到碳市场，届时配额发放约可达到50亿吨，将是全球最大的碳排放交易市场。

市场参与者方面，八大行业控排企业约8000至1万家，再加上未来投资者的引入，对市场的流动性将带来很大的助力。

赖晓明指出，目前参与上海地区碳交易的机构投资者主要是碳资产管理公司和投资性公司，希望未来有更多金融机构参与碳交易市场，将助力碳市场的健康发展。

“全国碳市场启动后，中国碳配额发放量全球第一，有可能成为全球最大的现货交易市场，这对国际市场的影响非常大。尽管国际和国内两个市场还是分割的，但中国这么一个大的市场，形成的价格对全球肯定是有影响的。”

据路透社报道，中国生态环境部上周公布碳排放权交易管理办法，中国碳排放权交易市场的交易产品为碳排放配额，生态环境部可以根据有关规定适时增加其他交易产品。该办法自今年2月1日起施行。

