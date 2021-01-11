北京将推进和统进程以法制反对台独

北京将探索“一国两制”台湾方案，推进和平统一进程，运用法治方式捍卫一个中国原则、坚决反对“台独”。

据新华社昨天（10日）报道，中共中央印发《法治中国建设规划（2020－2025年）》，提到建设法治中国，必须高度重视依法保障“一国两制”实践、巩固和深化两岸关系和平发展，运用法治思维和法治方式处理好国际经济、政治、社会事务，深入推进依法治军从严治军，更好维护和实现中国和平发展的战略目标。

规划强调，北京将依法保障“一国两制”实践和推进统一，坚持宪法的最高法律地位和最高法律效力，坚定不移并全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，坚持依法治港治澳，维护宪法和基本法确定的特别行政区宪制秩序，把维护中央对特别行政区全面管治权和保障特别行政区高度自治权“有机统一起来”，完善特别行政区同宪法和基本法实施相关的制度和机制。

规划也提到，健全落实特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，确保“一国两制”行稳致远，并防范和反对外部势力干预香港、澳门事务，保持香港、澳门长期繁荣稳定。

至于台湾课题，规划提到，中国大陆将推动两岸就和平发展达成制度性安排，完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾民众福祉的制度安排和政策措施，支持两岸法学法律界交流交往，并坚定维护国家主权、安全、发展利益。

中国大陆对台部门在过去几周接连释放出推动台湾海峡两岸和平与融合发展、推进和平统一进程的论调，引发外界关于为“武统论”降温的联想。

大陆国务院台湾事务办公室主任刘结一在国台办官网发表元旦贺词，强调“北京坚定维护、有力捍卫国家主权和台海和平稳定”，并批评外部势力和台湾民进党政府危害台海和平稳定。

全国台湾研究会会长汪毅夫去年底在一场研讨会发表讲话时，指民进党政府在台湾加紧“去中国化”的动作，一些外部势力加大打“台湾牌”的力度，企图遏阻中国发展壮大，而民进党当局甘当“棋子”。

据中评社报道，汪毅夫说，不论局势如何变化，两岸关系的发展主导权始终掌握在北京的手里，并重申大陆对台大政方针是明确的、一贯的，坚持一个中国原则、九二共识、“和平统一、一国两制”等基本方针绝不动摇，坚持捍卫中国主权与领土完整的决心绝不动摇。

话锋一转，汪毅夫提到：“我们也绝对不能容忍全面妄议我中央对台大政方针、全盘否定我对台工作成绩的言论。”

台湾中央社对此分析指出，由于两岸关系近年来陷入低潮，在一些鹰派媒体及写手的推波助澜下，大陆网上涌现出“武统”的声浪。

因此，汪毅夫选在新旧年交替时发表这一言论，似有为大陆涉台政策及对台态度“齐一步调”的考量，以免上述“妄议中央”的鹰派言论干扰对台工作，并成为敌对势力乘机攻击的借口。