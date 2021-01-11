本月已进口108吨美国猪却未反映 台官方被质疑信息不同步

台湾从本月1日开放进口含莱克多巴胺（瘦肉精）的美国猪肉，行政院农业委员会日前表示，开放进口后，4日起卫生福利部、农委会及关务署汇整的每日猪肉进口量、边境检验及本地猪上市量，公告于“猪肉仪表板”网站。然而有民众今天（11日）发现，台湾政府不同部门就猪肉进口的数量不同一，明明在本月4日已进口逾108吨，但却没有显示在“猪肉仪表板”中。

据中时新闻网等台媒报道，台湾食药署今天表示，食品边境查验和猪肉仪表板的资讯系统不一样，会尽速完成系统更新，让资讯公开一致，避免民众混淆。

根据“猪肉仪表板”统计，台湾1月1日至1月7日的进口猪量共有70.54吨，分别来自加拿大23.49吨、丹麦23.13吨及西班牙23.92吨，皆未检出莱剂，且仪表板内并无任何美国进口的猪肉、猪肝、猪肾或其余可食用部位登记。

但若从“边境查验自动化管理系统”查询，则显示1月4日已有五批美国进口的猪肉商品，共计超过108公吨，分别是冷冻猪肉47.18公吨、冷冻猪肠49公吨、义式猪肉馅6.04公吨、猪肉香料2.97公吨以及猪肉馅3.62公吨。

台湾卫生福利部食品药物管理署北区管理中心副主任林旭阳解释，边境查验自动化管理系统是食品业者申请查验、食药署查验结案的统计；但进口猪肉除了食品安全，还有防检局动物检疫，再来是关务署作业，过完这三个关卡才会进入市场。

林旭阳说，猪肉仪表板是食药署、农委会和财政部本着资讯透明呈现的进口资料，但资讯在各部会系统不一，很多商品查验难易度也不一样，且业者提货领货也有很多变数，通关时间快慢不一，都可能让资讯有所落差。

但林旭阳表示，外界关注猪肉仪表板资料，食药署逐步调整，尽快把资讯同步，避免民众看了不同时间点的资料会有疑惑，会尽快完成系统更新。