北京谴责美国解除与台交往限制

美国国务卿蓬佩奥称将解除美台交往限制,中国外交部新闻发言人赵立坚表示,对该举动坚决反对、强烈谴责,“美国政府在台湾问题是向中方做出过严肃承诺的,美方应该言而有信,不得以任何借口曲解和背离”。

据路透社报道,赵立坚今天在外交部例行记者会上说,任何损害中国核心利益的行径,都将遭到中国坚决反对,也不可能得逞。他并指出,所谓的《与台湾关系法》严重违反一个中国原则和三个中美联合公报规定。

赵立坚指出:“敦促美方恪守一个中国原则,奉劝美国停止操弄涉台议题,停止倒行逆施,不要在错误和危险的道路上越走越远。”

台湾外交部长吴钊燮今天表示,美国驻联合国代表克拉夫特(Kelly Craft)本周四(14日)将会晤总统蔡英文,并将与外交部长会谈。他并称希望冀此访问可提升台美双边关系;此预料将再令中国大陆不满。

距离美国候任总统拜登宣誓就职还有一星期左右,蓬佩奥前天宣布,解除美国数十年来和台湾官方交往的“自我限制”。这个举动有可能会激起中美紧张关系。

蓬佩奥在华盛顿时间星期六发出一份声明稿中说:“台湾是个充满活力的民主政体和美国可靠的伙伴,但国务院几十年来设立了复杂的内部限制,来管理我们外交官、军人和其他官员与台湾对等人员的互动。美国政府单方面采取这些行动,是试图安抚北京的共产党政权。(今后)不再这样了。”

该声明还称,“美国政府与世界各地的非官方伙伴保持交往,台湾也不例外。我们两个民主政体拥有个人自由、法治和尊重人类尊严的共同价值。今天的声明承认,美台关系不需要也不应该受到我们常任官僚体制的自我束缚。”

据联合新闻网报道,美国国务院所谓的美台交往限制,包括一份不公开的“对台交往准则”备忘录(Guidelines on the Relationship with Taiwan);去年通过的《台湾保证法》将其见诸文字,建议检讨国务院对台交往准则,向国会提交报告,包括对国务院指导对台关系文件的检讨结果与对台交往准则更新版本、台湾旅行法执行情况等。

蓬佩奥此举可能意味着,过去台湾正副总统、行政院长、外交部长和国防部长不得访问华府,及国防部官员不得穿军服进入五角大厦等限制将被取消。