中国研究人员发现多数冠病病患半年后仍有症状

中国研究人员发现，多数在医院接受治疗的冠病病患在出院半年后，仍出现与冠病有关的症状。

据香港《南华早报》报道，这支由中日友好医院主任医师曹彬领导的研究小组，对超过1700名曾在武汉金银潭医院接受治疗、年龄中位数在57岁的患者数据进行研究后发现，76％的患者六个月后仍显示出至少一种与冠病有关的症状。

最常见的症状包括疲劳和睡眠问题，分别占了63％和26％。超过三分之一的患者出现肾功能问题的迹象，而这个问题会导致患者血液出现排泄物，以及性功能障碍风险增加的情况。部分患者的肺部也出现问题。

研究小组在医学期刊《柳叶刀》上周五（8日）发布的报告中写道：“要获得冠病如何影响人体健康的完整信息，就必须花更多的时间展开后续研究。”

一些研究人员早前已对上述现象展开研究，而这些现象也被非正式称作“长期冠病”（Long Covid）。美国疾病控制和预防中心在内的卫生机构也编制了一系列潜在的长期健康问题。

这些问题包括“脑雾”，即大脑难以形成清晰思维和记忆、脱发和心脏病，但这些问题都是通过小样本观察得出，时间都不超过三个月，而且在疫情严重的国家，当地医院在跟进出院病患时遇到困难。

这项由中国研究人员展开的研究规模是迄今最大的，也是首个花了六个月观察冠病影响的研究项目。