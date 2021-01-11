河南原副省长徐光受贿案一审被判11年

曾在河南周口力推“平坟复耕”的河南省原副省长徐光，今天（11日）以受贿罪被判处有期徒刑11年，徐光当庭表示服从判决不上诉。

据中国央视报道，山东省青岛市中级人民法院今天上午公开宣判徐光受贿一案，对徐光以受贿罪判处有期徒刑11年，并处罚金100万元（人民币，下同，约20.5万新元）；并追缴徐光受贿所得财物上缴国库。

法院审理查明，徐光在2004年至2018年利用担任中共周口市委副书记、周口市人民政府市长、中共周口市委书记职务上的便利，为有关单位和个人在工程承揽、企业经营、职务调整等事项上提供帮助，收受上述单位或个人给予的现金，共计折合人民币1265.2794万元。

法院认为，被告人徐光到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，赃款已全部追缴，依法可从轻处罚。

徐光在2019年8月落马，是中共十八大后河南落马的第六名省部级官员，去年2月被开除党籍和公职。此前他的仕途一直在河南，出任河南省副省长前，曾在周口市工作超过13年，2011至2017年担任该市市委书记。

在他主政期间，中共周口市委开展殡葬改革，要求农村全面火葬且消除旧坟头，措施遭致部分民众不满和舆论质疑，有舆论将周口的殡葬改革称为“平坟”，将徐光称为“平坟书记”。