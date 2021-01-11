彭博：北京防疫引发食品价格上涨和短缺

北京预防疫情蔓延的行动被指引发食品价格飙升，据彭博社报道，由于担心出现食物短缺短缺，一些肉类和蔬菜的供应很快耗尽。

北京正在对经由河北省境内高速公路运送食品的卡车司机进行核酸检测。此前，河北一个人口1100万的城市在出现大约200例冠病病例后被封城，这是中国约两个月来最严重的一次疫情暴发。

北京最大批发市场新发地的蔬菜经销商王昌誉（音译：Wang Changyu）透露，此举阻碍了水果和蔬菜的供应，因为需要经过河北的卡车无法进入北京。彭博社记者周一去了北京一家菜市场，那里的猪肉一早即告售罄，萝卜到中午也宣告卖光。一些水果和蔬菜的价格翻了一番。

王昌誉说，蔬菜卡车司机需要出示阴性核酸检测证明才能进北京，如果他们在这项要求提出之前就已经出发，那怎么检测啊？

结果是，一些蔬菜供应急剧减少。王昌誉说，自年初以来，大葱的价格已经上涨了七倍多。北京依靠海南、云南和四川等南方地区供应蔬菜，而从这些地方进入北京就必须经过河北。

推高食品价格的不仅仅是因为大范围的病毒检测。寒冷的天气增加了后勤和运输成本，而创纪录的玉米价格也提高了猪肉、羊肉和鸡蛋等的价格。根据中国国家统计局数据，中国12月居民消费者价格指数上涨。