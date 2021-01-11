路透：中国监管机构拟促科技巨头共享用户数据

两位了解情况的消息人士透露，中国计划促使蚂蚁集团、腾讯控股和京东集团等科技巨头共享其消费者贷款数据，以防出现过度借贷和欺诈行为。这是中国政府收紧监管的最新举措。

据路透社报道，如果该计划得以实施，将结束多年来北京对该行业的放任态度。大型互联网平台企业通常不愿共享数据，消费者数据是各家企业最关键的资产，帮助它们开展日常经营、管控风险和吸引新客户。

消息人士称，包括中国央行在内的中国监管机构打算指示各大互联网平台把其庞大的贷款数据录入一些全国性的信用机构。这些机构可能是由中国央行运营或者是具有央行支持。为了充分评估风险并避免过度借贷，这些机构将把数据与银行、其他放款机构更广泛地分享。

最近已有一些提议称应加强对科技巨擘审查并遏制建立庞大帝国，主要是在金融业。这导致了蚂蚁集团的370亿美元IPO计划在去年11月夭折。

自那时以来，监管当局就针对蚂蚁前东家阿里巴巴启动反垄断调查，并下令蚂蚁整改其贷款与其他消费者金融业务。

这项最新监管提议的出台，正值中国政府对银行业者、主要是小型银行愈发担忧之际。当局担心这些银行对消费者贷款风险管控宽松，以及他们过度依赖蚂蚁等平台寻找客户。

一名高级监管消息人士说：“与蚂蚁这类金融科技巨头合作时，小型银行通常处于弱势地位。他们严重依赖蚂蚁的数据来批准贷款与管理风险。”

“发生违约的时候，他们将必须承担多数亏损，”这名消息人士表示，“对银行来说，能有更好的渠道取得更全面、更详细的借款方信用数据，这一点至关重要。”

根据该公司的招股说明书和分析，蚂蚁通过旗下支付宝收集了10亿多个人用户以及8000万商户的信息数据。个人用户中很多都是精通互联网的年轻人，他们没有信用卡或银行信用记录不充分。

蚂蚁旗下芝麻信用是中国最大的私人信用评级平台，采用专有的算法和方法，根据人们和小型企业使用蚂蚁相关服务的情况对他们进行评分。

该公司促成约100家银行向消费者放贷，但提供的借款人信息有限，并且收取“技术服务费”——分析师估计这导致银行这些贷款的利率平均降低30%-40%。

根据IPO招股书和中国央行数据，截至6月底，蚂蚁集团消费信贷余额1.7万亿元人民币(2.63亿美元)，在吸收存款的中国金融机构发放的短期消费贷款中占比达到21%。

相比蚂蚁，其同业腾讯和京东旗下的消费者信贷业务规模相对较小。据腾讯私营银行部门微众银行2019年年报，截至2019年底，微众银行的消费者贷款业务微粒贷发放逾4.6亿笔贷款，规模总计超过3.7万亿元人民币。

京东金融科技部门京东数字科技(JD Digits)旗下运作两个平台--京东白条和京东金条，合计有7,000万活跃用户，2020年上半年总营收44亿元人民币。

据京东数字科技的招股书，截至6月末，京东金条仅提供了2610亿元人民币的消费者贷款。