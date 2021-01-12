中国同意世卫专家入境 谭德塞：从武汉展开研究

中国昨天宣布同意世界卫生组织冠病溯源国际专家组入境，但未说明行程细节，世卫总干事谭德塞今天公布，该小组将会从湖北武汉展开研究，以确定早期病例的感染途径。

据法新社报道，谭德塞在日内瓦的记者会上表示，对国际科学家团队开始前往中国感到高兴，他们将与中国科学家一起针对冠病起源共同展开科学研究。

他透露，这支国际科学家团队由十个机构和国家的杰出专家组成。

谭德塞也说，研究将在武汉开始，以确定早期病例的感染途径。他强调，这些基于科学的实证会帮助建立假设，成为未来长期研究基础。“这不仅对研究冠病很重要，更能帮助管理未来可能会造成大流行病威胁的疾病。”

世卫突发卫生事件规划执行主任莱恩（Mike Ryan）则指出，国际专家组前往中国的这项任务是“攸关科学，非关政治”。

他强调，此行是要去了解冠病的起源，而非寻找罪魁祸首，“这是关于找到动物界和人类之间、非常重要的交互作用科学答案”。

路透社等早前报道，一支10人世卫组织国际专家团原计划上周到中国，就冠病起源展开调查。

不过，谭德塞1月5日指出，中国尚未批准他们入境，并直言对这个消息“非常失望”；中国随后强调，他们支持世卫组织到武汉开展冠病溯源调查，并已安排相关专家做好准备。

冠病最早于2019年底在武汉被发现，但其起源始终没有科学结论。世卫组织去年2月和7月两次派专家到中国调查，但在2月到访武汉时，无法到疫情集中爆发的华南海鲜市场，7月则没有踏足武汉。