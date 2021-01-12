英国或将出台政策限制企业采购新疆商品

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）预计将于本周通过对在新疆购买商品的公司提出更多限制性要求，以及可能对被认为在相关侵犯人权行为中起重要作用的中国官员进行制裁，来应对其国内就英国在新疆强迫劳动共谋的顾虑和批评声音。

英国《卫报》1月10日报道，拉布本周将发布的建议或将包括，如果相关公司未能履行承诺，未在其供应链中表现出应有的防止强迫劳动的努力，则将受到英国政府的处罚。不过，关于全面禁止采购新疆棉花的建议被认为是不可行的。拉布和贸易大臣特拉斯（Liz Truss）将于周三（13日）在英国议会下议院宣布这些具体措施。

英方将宣布采取的这些措施也是由于保守党人权委员会（CPHRC）要求政府采取更多措施应对中国挑战。英国马莎百货公司（Marks & Spencer）6日签署了抵制新疆强制劳役产品的“呼吁行动”，该公司每年使用从各个渠道获得的大约4万吨棉绒。

不过英国外交部强调，不认为其供应链措施代表了英方对英中关系的明确新立场，也不会提出制裁参与镇压香港民主自治的官员。

中国即将离任的驻英大使刘晓明上周曾表示，两国关系 “取决于英国是否将中国视为合作伙伴或竞争对手，是否尊重中国的核心利益和重大关切，是否遵守包括不干涉对方内政在内的国际关系基本准则”。

据了解，拉布和特拉斯预计将宣布会扩大根据《英国现代奴隶法案》（MSA）承担报告义务的机构数量；对现代奴隶制声明的内容、时间和发布引入具有约束力的规则；并建议成立一个单一的执法机构来监督该法律地遵守情况。此外，英方还在考虑对不遵守该法的组织进行有限的经济或民事处罚。

报道指，另有多达五名中国官员被英方考虑实施《马格尼茨基法案》制裁，制裁对象是参与侵犯人权的人士。

对此，英国外交部则拒绝提前讨论谁可能很快受到制裁。英国外交部发言人说，“我们对中国的态度植根于我们的价值观和利益。但是，如果我们有担忧，我们会提出来，并让中国承担责任。在新疆维吾尔族穆斯林的待遇问题上，我们一直都是这样做的。” 英国议会下议院的两个专门委员会正在调查新疆强迫劳动问题。

拉布还将阐述他反对上议院的一项跨党派修正案的态度。该修正案赋予英国法院宣布国家作为单位是否犯下种族灭绝罪的权利。一群保守党下议院议员正在支持上议院通过的这项修正案。该修正案提出，如果英国高等法院作出初步评估，认为该国已经或正在实施种族灭绝，其则要求英国政府不要与相关国家达成双边贸易协议，包括与中国的贸易协议。该修正案得到了前保守党领袖伊恩·邓肯·史密斯(Iain Duncan Smith)和工党人权大律师肯尼迪（Helena Kennedy）等人的共同支持。据悉，英政府则反对这项措施，理由是其认为种族灭绝罪的认定应由国际法庭来裁定。