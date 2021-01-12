王毅访问缅甸 承诺中国将提供冠病疫苗

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（11日）抵达缅甸，并先后与总统温敏、国务资政兼外长翁山淑枝等人会面，除了讨论与缅甸的合作，也承诺将提供一批抗疫物资和冠病疫苗给缅甸。

据新华社报道，王毅表示，作为缅甸大选后第一位访问缅甸的外国外长，此访旨在体现中国期待并支持缅甸新政府顺利成立。他说，中缅是山水相连的近邻，为支持缅甸控制疫情，中国决定紧急向缅甸提供一批冠病疫苗援助，同时愿同缅甸进一步开展疫苗合作。

王毅表示，缅甸今年将出任中国－东盟（亚细安）关系协调国，并担任澜湄合作共同主席国和“南中国海行为准则”磋商双主席国。中国愿同缅甸加强协调合作，推动中国－东盟（亚细安）关系提质升级，加快建设澜湄经济带，推动《区域全面经济伙伴关系协定》尽快生效，造福地区各国人民。

新华社引述温敏说，王毅在2016年缅民盟新政府成立之初即第一个访缅甸，此次又在疫情蔓延情况下率先到访，体现了中国对缅中关系的高度重视。缅甸衷心感谢中国政府和社会各界为缅甸抗击疫情提供宝贵支持，希同中国开展疫苗合作。

温敏也表示，感谢中国为缅甸国内民族和解进程提供的支持和帮助，并在国际场合为缅甸仗义执言。“缅方坚定奉行一个中国原则，将继续支持中方在涉台、涉藏、涉疆问题上的立场。缅方愿为推进中国－东盟（亚细安）关系和澜湄合作发挥积极作用。”

另据中国外交部官网消息，王毅与翁山淑枝会面时指出，中缅经济走廊既是共建“一带一路”的旗舰项目，也是两国命运共同体建设的具体实践。中国愿同缅甸签署落实中缅经贸合作发展五年规划，加快走廊西、北、东三端建设，推动皎漂深水港、边境经济合作区、仰光新城项目早日落地，助力缅甸的发展振兴

王毅表示，中缅合作是朋友之间的相互支持、相互帮助，也是两国“胞波”情谊的生动体现。“我们愿同缅方分享中国发展机遇，加强协调合作，实现互利双赢。”

翁山淑枝则说，缅甸高度重视对华关系，希在新政府启动后推动两国关系进一步发展。她坦言，近年来缅中合作取得丰硕成果，缅甸希同中国继续深化互利合作，更好带动缅的发展。缅甸重视缅中经济走廊建设，愿同中国及时协调，共同推进有关项目。

翁山淑枝也表示，缅甸感谢中国提供疫苗援助，希进一步扩大缅产品对华出口。双方还可加强劳务合作，促进两国边境地区稳定与发展。缅甸愿为推动东盟（亚细安）—中国关系进一步发展发挥积极作用。

缅甸作为王毅此次东南亚行的首站，尤其引人关注。据《曼谷邮报》报道，受国内高涨的的反华情绪影响，加上冠病疫情冲击，缅甸境内多个“一带一路”项目发展受阻。

中国国家主席习近平去年1月访缅后，中缅经济走廊的新合作项目至今仍未进入实行阶段。缅甸近一年来也不断加深与印度与日本的合作关系，进一步凸显缅甸有意减少对中国的依赖。

缅甸消息人士向《曼谷邮报》透露，缅甸政府对此行程低调处理，显示其对中缅关系谨慎的态度。

但也有分析认为，王毅此次访问行程有望令中缅关系回温。这是缅甸去年11月结束全国大选后，蝉联的全国民主联盟首次接受高级别外交访问；在缅甸政局尚未稳定的情况下，这也被视为对全国民主联盟的背书。

厦门大学东南亚研究中心主任庄国土早前接受《环球时报》英文版采访时指出，此次访问有助于重启遇到阻力的缅甸中资项目。中缅在王毅出访前一天，已签署合作备忘录，同意就中缅合作的缅甸曼德勒-皎漂铁路项目展开可行性研究。