中纪委官网引乌合麒麟新作批美式民主

曾发表作品批评澳大利亚士兵杀害阿富汗平民的中国画师乌合麒麟1月10日在微博上发表新作《三权分立》，并配文称“记录一下荒诞但真实的历史，”讽刺美国上周三（6日）发生的国会暴乱事件。

画作发表后被中共中央纪委国家监委网站引用，发表题为《美式民主撕下最后的遮羞布》的评论，指美国冲击国会事件“就像是最后一根稻草，压垮了美式民主虚假表象”。

文章首先描绘了画面中的细节，包括墙上的弹坑与血迹，被覆盖了美国国旗的尸体，以及尸体旁正在拿走似乎属于死者的选票的女性，另一边一名系红领带的议员也在做着同样的事，但当他从特朗普支持者的背包中顺走选票时却被当场发现。画面中还用英文写着“小偷、暴徒、杀人犯：三权分立”（Thief Mob Murderer Separation of powers）。

文章指出，乌合麒麟用“辛辣的画笔一针见血地描绘出美式民主的虚伪底色”，进而批评被西方世界奉为圭臬的三权分立“背后充斥着算计、欺诈和暴力流血”，此次攻占美国国会大厦引发的闹剧让美国“自由灯塔”彻底跌落神坛，“美式民主遮羞布被撕了个干干净净”。

文章还将此次事件和2019年香港激进示威者暴力冲击立法会大楼事件后美方人士的反应作出对比，指责美国政客“双标”毫无底线。

文章最后强调，国会山的鲜血和满地的狼藉昭告世界，美式民主绝不是世界的典范；赤裸裸的“双标”说明，美国并没有资格在世界各地充当“民主教师爷”，对其他国家和地区的事务说三道四。

乌合麒麟的画作也引来数千中国网民在微博留言，分析画作细节并作出各种解读。其中画中人物偷选票的细节被认为是对西方代议制的直接讽刺，另外弹孔、血迹的形状、桌上的圣经、地上的尸体和手机等诸多小细节也被网民热议，纷纷作出各种政治隐喻的猜测。

画中的四个弹孔被网友们解释为对应着1月6日在冲击国会事件中死去的四个人，墙壁上血迹的形状则与自由女神像高度相似，甚至有人根据地上尸体的体型和肤色、以及旁边的手机显示推特被封等信息，推测这寓意着在社交媒体上被封禁后“社会性死亡”的美国总统特朗普。