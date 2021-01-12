蓬佩奥：中国是对西方价值观的独特威胁

在距离卸任美国国务卿不到10天之际，蓬佩奥于美东当地时间11日指出，中国是对西方价值观的独特威胁。

据美国之音报道，蓬佩奥11日访问美国之音华盛顿总部，并向美国全球媒体总署（USAGM）全体雇员发表讲话。他谈及在美国价值观和美国利益受到新威胁的情况下，美国对外广播的重要性，并点名中国政府，批评其蔑视人权的行为。

蓬佩奥指出，中国是对西方价值观的独特威胁。他说，美国总统特朗普在2015年开始竞选时，就明确地指明中国是世界上对西方核心观念的独特威胁，“这种观念是，我们将有一个基于规则的体系，尊重产权和人类尊严。”

蓬佩奥也表示，美国的对华政策是共和民主两党的共识。“我确实认为在这方面有一个共识。我与民主党人在很多重要议题上合作过，香港议题，还有我所说的维吾尔和新疆以及那里发生暴行的议题。所以我希望这将保持不变。”

他进一步说，美国对华政策中“不信任并加以核实”的原则，是“面对中国共产党构成的挑战时，如何保护和维持美国人民自由的这一战略的重要组成部分。这是核心问题之一”。

蓬佩奥认为，中国共产党对美国构成的挑战是全面性的。为此，美国行政当局已先从经济方面着手，包括对中国货物征收了关税，力图制止知识产权盗窃。“这种盗窃让美国失去了数千万的工作，因为他们会盗窃信息，把它拿回中国，进行制造，然后又拿到美国来倾销。”

冠病疫情自去年年初在中国武汉暴发后，蓬佩奥曾多次点名中国，批评其蓄意隐瞒疫情，导致冠病在全球扩散。

据报道，在此次讲话中，他也再度提到冠病与中国的联系，并说：“据我所知，中国共产党现在将批准世界卫生组织去查明这一切是从哪里开始的，但经过了数月之久的努力才做到这点。现在已经一年多了，我们还是无法得到有关病毒起源的最重要的信息。这对健康和安全来说是重要的，而且要确保类似的事情不再来自中国。”

中国昨天宣布同意世界卫生组织冠病溯源国际专家组入境，世卫总干事谭德塞今天公布，该小组将会从武汉展开研究，以确定早期病例的感染途径。

路透社等早前报道，一支10人世卫组织国际专家团原计划上周到中国，就冠病起源展开调查。

不过，谭德塞1月5日指出，中国尚未批准他们入境，并直言对这个消息“非常失望”；中国随后强调，他们支持世卫组织到武汉开展冠病溯源调查，并已安排相关专家做好准备。

冠病最早于2019年底在武汉被发现，但其起源始终没有科学结论。世卫组织去年2月和7月两次派专家到中国调查，但在2月到访武汉时，无法到疫情集中爆发的华南海鲜市场，7月则没有踏足武汉。



