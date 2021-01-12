河北省纪委：防疫形势复杂严峻 对推诿退缩严肃追责

中国河北省的冠病疫情反复，中共河北省纪委昨天（11日）发布《关于进一步严明纪律作风凝心聚力抗疫情的通知》，其中指出，疫情防控形势复杂严峻，“外防输出、内防扩散”任务艰巨，将对不担当、不作为、不落实及推诿扯皮、临阵退缩等行为严肃追责问责。

据微信公众号“政事儿”报道，1月6日晚间，石家庄市纪委监委发布关于藁城区疫情防控问责的通报，三名干部因疫情防控不力被问责。

其中，藁城区政府副区长、区应急指挥部副指挥长冯志强在组织指挥刘家佐村开展疫情防控工作中，安排部署不到位，督促检查不力，对1月3日该村出现一名核酸检测阳性村民失控外出就医问题负主要领导责任，给予冯志强警告处分。

藁城区增村镇行政综合服务中心主任、刘家佐村包村干部聂潇男，在组织安排刘家佐村人员封闭管理过程中，落实疫情防控要求不到位，对1月3日该村出现一名核酸检测阳性村民失控外出就医问题负直接责任，给予聂潇男严重警告处分。

刘家佐村党支部书记孙国辉，落实疫情防控工作要求不细致、不到位，采取措施不及时，对个别外出村民行踪不掌握，对1月3日该村出现一名核酸检测阳性村民失控外出就医问题负直接责任，给予孙国辉严重警告处分。

河北省昨天新增40例本地确诊病例，其中石家庄市报告39例，廊坊市报告一例。该省当天也新增26例本地无症状感染者，均为石家庄市报告。

截至1月11日24时，河北省现有本地确诊病例305例，境外输入确诊病例两例。

河北省纪委的《通知》全文如下：

当前，我省疫情防控工作正处于关键时刻，全省各级党组织和广大党员听党指挥，冲锋在前，做了大量艰苦细致的工作。但疫情防控形势复杂严峻，“外防输出、内防扩散”任务艰巨，需要全省上下坚定信心，勠力同心，苦干实干，团结奋战，尽快把疫情控制住。现就进一步严明纪律作风，凝心聚力抗疫情提出如下要求。

一、全省各级党组织和广大党员要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，按照孙春兰副总理在河北调研时的讲话要求和省委、省政府部署安排，坚持疫情就是命令，防控就是责任，守土有责、守土担责、守土尽责，坚决维护人民群众身体健康和生命安全。

二、各级党员领导干部要勇担当、快作为、作表率，力戒形式主义、官僚主义，开短会、讲短话、发短文，聚精会神抓落实，凝心聚力控疫情。组织指挥体系要扁平高效、协调运转，执行政令要不折不扣、坚决迅速，落实要求要勇于担当、精准到位；广大党员干部要带头奋战一线，履职尽责，模范遵纪守法；各级党组织要始终关心关爱好一线工作人员特别是医护人员及家属。

三、全省各级纪检监察机关要紧紧围绕中心、服务大局，横向贯通、上下联动，聚焦“保落实”进行监督，立足“帮促推”开展工作，认真落实好“三个区分开来”要求，同时，对不担当、不作为、不落实及推诿扯皮、临阵退缩等行为严肃追责问责。