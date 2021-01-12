中国科兴疫苗在巴西晚期试验 据报效力不到60%

巴西新闻网站引述两名看过疫苗效力评估的人士称，由中国科兴生物研发的冠病疫苗，在巴西境内晚期试验的“一般效力”（general efficacy）不到60%。

不过，路透社今天在报道中说，与科兴生物合作在巴西境内测试并生产这款疫苗的圣保罗布坦坦研究所驳斥上述报道，并称其“纯属推测”（purely speculative），研究所准备在当地时间明天中午12时45分（新加坡时间12日晚11时45分）公布更完整的评估结果。

据报道，有医疗专家和监管人员上周批评该研究结果并没完整揭露。

布坦坦研究所所长科瓦斯（Dimas Covas）指出，进行中的分析除了得出上周宣布的疫苗“临床效力”外，也得到新的疫苗一般效力比率。

巴西研究人员上周表示，这款疫苗显示对冠病轻症具有78%效力，还能完全避免演变为重症，不过独立专家呼吁，对这款由科兴生物研发的疫苗第三阶段试验公布更透明的研究结果。

据《华尔街日报》报道，印尼食品药品监督管理局昨天表示，在大城市万隆进行的后期临床试验显示，科兴生物的这款疫苗有效性为65.3%。为此，当局将给予紧急使用批准。

印尼也成为了中国以外，首个批准科兴生物研发的冠病疫苗紧急使用授权的国家。

65%的有效性超过了世界卫生组织和许多监管机构认为广泛使用需达到的50%有效性门槛。Moderna以及辉瑞公司和BioNTech联合开发的西方疫苗，均报告其有效性超过90%；牛津大学和阿斯利康的团队则称，其开发的疫苗有效性至少为62%。

路透社也指出，根据巴西新闻网站UOL报道，布坦坦研究所明天将公布的疫苗效力会落在50%到60%之间，比卫生监管人员树立的门槛要高，但远低于上周看好的数字。

