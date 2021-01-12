美贸易代表莱特希泽呼吁拜登维持对华关税

美国贸易代表莱特希泽在《华尔街日报》周一刊出的专访中，敦促候任总统拜登维持对中国的所有关税，虽然这样做会增加美国企业及消费者的负担。

据报道，莱特希泽建议应削弱世界贸易组织的力量，以免该组织推翻美国的政策，而且要让美国企业更加难以移至海外，即使这会损及企业竞争力。

莱特希泽在专访中，也肯定了特朗普政府对中国贸易行为采取的强硬立场。他表示，这不但令美国工人受益，还结束了前几届美国政府因担心激怒中国政府而维持多年的迁就政策。

“我们改变了人们看待中国的方式......我们想要的对华政策须考虑美国与中国这个经济对手的地缘政治竞争。”

现年73岁的莱特希泽，被称为是助推特朗普政府与中国进行经济对抗的策划者。他把特朗普对北京的愤怒转化为一场持续两年的贸易战，在这场贸易战中，他施加的关税规模创下自上世纪30年代以来之最。

面对美国每年征收3700亿美元关税的威胁，中国在一年前签署了一份协议，同意在两年内将对美国商品和服务的购买规模增加2000亿美元，开放金融市场并减轻要求美国企业移交技术的压力。

贸易战也有它的代价——它扰乱了全球市场、使美国人对中国的看法变差、疏离了中美的经济关系，并且随着冠病疫情暴发，这种裂痕逐渐加深。不过，虽然关税确实提高了美国人购买许多进口商品的价格，但并没有导致一些经济学家预测的经济灾难。

莱特希泽接受采访时表示：“我们改变了人们看待贸易的方式，我们改变了贸易模式......我希望这会持续下去。”

据报道，候任总统拜登的经济团队认同莱特希泽的对华观点。但拜登的顾问指出，特朗普政府未能让中国进行美国所寻求的长期改革，具体包括减少政府对工业的支持及保护美国公司的商业秘密，造成这种局面的部分原因是特朗普政府同时挑起了与美国盟友的争斗。

莱特希泽说，虽然中国政府正在遵守与美国达成的贸易协议，但他仍希望拜登政府保持对所有3700亿美元中国商品的关税，这些商品占中国卖给美国所有商品的四分之三。

莱特希泽表示，关税问题取得了效果，所以没有理由取消关税。他举例称，美国对自中国进口的汽车征收25%的关税，阻止了中国在美国销售数百万辆汽车的可能性。

“我们保护了我们的汽车行业、汽车零部件行业。”

报道指出，这是他所称的以工人为导向的贸易政策的一部分。该政策的其他部分包括剥夺世界贸易组织推翻美国贸易行动的权力，并重新制定贸易协议，而新的贸易协议要求把更多的制造业岗位放在美国。

例如，当莱特希泽重新谈判《北美自由贸易协定》时，他就大大削弱了美国公司用来就投资纠纷起诉外国政府的特别仲裁小组。

他说，这些仲裁小组应该被废除，因为他们使得工厂向海外迁移面临的风险降低。“如果你要去一个不稳定的地方投资，为什么美国基本上要免费为你投保？”

不过，这些保护主义措施也提高了一大批美国企业进口零部件的价格，进而推高了在美国生产的成本。

“在一个全球化的世界里，我们的公司需要考虑向其他市场销售”，密切跟踪特朗普中国政策的彼得森国际经济研究所贸易专家鲍恩（Chad Bow）说。莱特希泽“让这一切变得更加困难了”。