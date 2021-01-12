野村：中国12月出口增速料超预期

投行野村发表报告称，亚洲区陆续公布的12月贸易数据显示区内出口继续向好，该行并预期中国本周稍后公布的12月份出口将录得超出市场预期的18%按年增长。

报告认为，亚洲出口在欧美受到变种冠病病毒疫情肆虐下仍展现强势有其道理，且在未来数月仍可维持；但当欧美经济于第二季度在疫情受控下开始加速时，亚洲出口增速则可能开始转弱。

据路透社报道，野村分析第一个主要原因是，疫情对服务业的打击较制造业严重得多，而服务业在全球最先进经济体中占GDP最大比重，但与制造业相比，服务业的跨境交易也较小。欧美对制造业成品的需求推动亚洲出口，且新一波疫情带动了对个人防护装备和电子产品（因在家工作的需要）的需求，而亚洲是这些需求商品的最大生产地。

另一推动亚洲出口的重要原因是病毒肆虐及社交距离增加以控制疫情，令到欧美制造业板块出现供应瓶颈，只要当中几个关件部件供应受中断，整个生产链就会减慢，这逼使欧美国家更多地依赖亚洲的供应链，因后者仍相对良好地运作。此外，制造业产出价格压力正在上升，这在美国尤为突出，情况并可能因美元贬值而加剧。

报告称，该行对亚洲出口情况的评估与西方国家早前出现疫情的情况吻合。当欧美等地出现第一波疫情时，中国的出口增长开始复苏，而在美国第二波疫情时，其他亚洲（除日本外）市场的出也出现复苏。

此外，该行跟踪评估亚洲出口前景的三项数据都正指向上升，包括衡量亚洲（日本除外）总出口中的领先指数（NELI）连续五个月上升；美国半导体设备出货订单于11月份半导同比增长23%；以及反映乾散货运价的波罗的海指数，在近几个星期开始急升。

不过，野村表示，当欧美国家广泛接种疫苗并显示出能成功控制疫情时（该行假设这将在今年第二季出现），欧美的供应瓶颈及对个人防护装备与电子产品的需求均减少时，亚洲的商品出口增长动力可能会减慢。