连胜文不接国民党秘书长

《中国时报》引述消息透露，国民党秘书长李乾龙升任国民党副主席，其职位将由国民党智库副董事长连胜文兼任。不过，连胜文办公室今天回应，他没有接任秘书长的计划。

据报道，国民党暂订今年7月24日改选党主席，党主席江启臣已低调布局新人事，且有意将李乾龙升任副主席，连胜文兼任秘书长，另增聘国民党现任立委担任副秘书长。

知情人士透露，此次人事布局并非著眼江启臣连任主席，而是让国民党“持续壮大”。

对此，江启臣今早在国民党中央党部前受访时表示，目前党务工作顺利，有任何的人事异动、安排，都会正式对外发布。他呼吁大家不用过度臆测。

连胜文办公室发言人钱震宇则表示，连胜文没有接任国民党秘书长的计划。他并说：“协助党的方式有很多，我们会依照既定的步骤持续协助党的发展。”

报道引述一位接近连胜文的人士透露，江启臣自去年上任后不设副主席，本届任期仅剩半年多，突然要设副主席，“这个安排很奇怪”。

《联合报》指出，江启臣两周前有联系连胜文，甚至请其父亲，即国民党前主席连战帮忙说服连胜文，但连胜文并未答应接任祕书长。

报道称，江启臣会相中连胜文兼任秘书长，主要是因为连胜文熟稔国民党，而且“全台到处有朋友”，熟悉各地派系的丰沛人脉及募款能力。

今年50岁的连胜文，被外界认为是国民党中生代的政治明星。他出生于台北市，拥有辅仁大学法律系学士、美国哥伦比亚大学法律硕士、法律博士学位。

贵为连战之子的他，在2014年代表国民党出征台北市长选举，不料败给当时无党籍背景的台大医院资深医师柯文哲。