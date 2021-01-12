首飞10周年纪念片 或暗示歼-20将推出双座布局

中国解放军歼-20战机昨天（1月11日）迎来首飞10周年的纪念日。在相关纪念视频中出现了双座版本的歼-20动画模型，引发对于这一最新改进机型的讨论。

据澎湃新闻1月11日报道，中国航空工业集团有限公司8日发布的纪念歼-20首飞10年的宣传片《横空》中，意外地出现了歼-20双座型的镜头。

报道称，尽管只是电脑制作的CG动画，但是还是能够看出来主要的设计细节，包括：歼-20双座型隐身战斗机的前机身进行了重新设计，前座飞行员的位置前移并下沉，后座飞行员位置要明显高于前座；座舱盖加长加大，加强框后移至两名飞行员中间的位置；座舱后部的机身隆起，形成一个明显的背脊结构。

此外，为了给第二名飞行员提供空间，原有的歼-20A单座型前机身的部分机载设备要重新进行布局。

报道认为，歼-20B双座型隐身战斗机应当是着眼于长航时远程作战以及指挥、控制无人僚机而设计研发的。尤其是长达10个小时以上的长航时远程作战，双座型战机上的两名飞行员可以交替驾驶战机，轮流休息。歼-20B双座型隐身战斗机的出现并不是单纯增加一名飞行员这么简单，而是在最大程度上拓展了歼-20战机的作战使命和用途，对于歼-20发展具有非常重要的意义。