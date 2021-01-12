消息：北京可能修改香港立法会选举制度

路透社引述两名消息人士透露，上周逾50名香港泛民主派人士的被捕，显示北京在强化遏制挑战其对港管治的民粹主义卷土重来，北京下来可能会采取更多的举措。

了解北京计划的这两名消息人士强调，最终的部署尚未定案，但香港立法会选举可能面临改革；其中一人更称，有关改革旨在削弱泛民主派的影响力。原应在去年举行的香港立法会选举，因冠病疫情已被推迟一年至今年9月举行。

这两名消息人士在香港事务上经验丰富，与高层有接触，并代表北京的利益。他们要求匿名受访。

其中一人是中国资深官员，他指北京“实质性”地参与了港府有关行动的推动与协调。

他告诉路透社，上周的拘捕行动是令泛民主派人士噤声的一连串行动的一部分，以“确保香港不会重新回到18个月前我们看到的那种状况”。香港2019年中爆发了1989年以来最大胆的公开反抗中国领导人的行动。

他说，中国已经“忍耐太久了，现在需要一劳永逸地把问题处理掉”，当局“至少一年内”将推出更多强硬措施。

香港特首林郑月娥的发言人称，去年6月实施的《香港国安法》，已令香港恢复稳定、街头暴力减少。

发言人在给路透社的电邮回复中说，“香港人的合法权利和自由得到了保障，犯罪分子在我们独立的司法体系下被绳之以法”，但未回答有关北京所扮演角色的问题。

他也说，香港立法会选举订于9月5日举行，公职人员在努力工作确保选举将在公开、公平、公正的情况下举行。

北京没有就路透社的询问作出回应。

上述中国匿名官员说，北京仍然担心泛民会在立法会选举中赢得大多数议席，因此正考虑修改选举制度，以处理目前政治架构上的“缺陷”（deficiencies）；此外，延至今年9月举行的立法会选举，也可能会进一步押后。

第二名亲北京消息人士也证实，有关方面已对香港政治制度结构性改变进行了深入探讨，包括可能削减泛民对2022年选举香港下一任特首的1200人选举委员会的影响。

消息人士在谈到有关改革时说：“这可能会动摇整个政治基础。”

林郑月娥的发言人也说，当局在考虑电子投票与在中国大陆设立投票站、计票站，让那里的香港注册选民投票。

任何涉及进一步打击泛民阵营的选举法律变更，现在在程序上都能保证获得立法会通过，因为自去年11月大批泛民议员辞职后，香港立法会如今已完全在亲北京建制派的掌控中。

六名接受路透社采访的香港资深民主派人士对黯淡的前景表示担忧。他们认为，当局可能要采取的下一步措施是取消数百名泛民区议员的资格；并在公务员队伍中树立对北京的忠诚；挤压老板明确支持民主事业的企业；还有在国家安全的名义下，加强审查互联网和媒体。

香港天大研究院副院长伍俊飞早前接受《联合早报》访问时也估计，北京今年会加强对香港的管治，以维护中央政府在香港的权威。

伍俊飞指出，具体而言，港府去年开始要求公务员宣誓效忠基本法，今年有可能进一步研究处理公务员国籍问题，要求公务员不能持有外国护照。“但香港一向承认双重国籍，这个议题的影响和争议大，最终有可能只是针对新入职的公务员。”

伍俊飞表示，香港今年下半年将举行特首选举委员会选举，早前盛传中国全国人大常委会将出手，取消选举委员会中的区议会议席，之后不见下文。不过，有关措施相信今年势在必行，以确保北京可以绝对的掌控特首选举结果。