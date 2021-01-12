推动威权不当没收财产返还 蒋万安：积极回应受难者期待

布局参选下届台北市长的国民党立委蒋万安去年底提案修正“戒严时期人民受损权利回复条例”，明定政府应返还人民威权统治时期不当没收财产，被解读要为台北市长选举消除隐患。蒋今天（11日）上午解释，三年前就主张政府应平复司法判决，将财产返还。

据联合新闻网报道，蒋万安表示，相关提案只是因促转会成立后，政府面对财产返还部分至今未做，但当年受难者现多已80、90岁，且逐渐凋零，对这些当事人而言，时间不等人，返还财产有急迫性，应该尽速将法制完备，政府不应以各种理由拖下去。

蒋万安在“戒严时期人民受损权利回复条例”修正草案中指出，促转会成立后，对赔偿被害者及其家属与返还没收财产，至今无具体法律规范。修法是要落实促转条例平复司法不法，回复并赔偿被害者或其家属权利损害，促进社会真正和解。

蒋万安修法提案中，还将威权时期定义从1949年5月20日戒严开始，往前拉至1945年8月15日起至1992年11月6日止。草案也规定，若受害当事人已死亡，台湾地区法定继承人可检具被没收不动产相关证明文件申请返还或赔偿。

蒋万安表示，提案与选举无关，面对历史，还原真相，台湾才能迈向和解；有关公权力侵夺人民财产返还规定，其他国家之先例不胜枚举，他参酌德国“返还德意志帝国与相关法人金钱债权法”经验，处理不法侵夺财产返还问题。

蒋万安说，威权时期冤错假案牵涉罪名不限内乱、外患罪，因此提案将适用范围扩张至“惩治叛乱条例”、“检肃匪谍条例”，放宽请求返还范围，人民除受无罪判决外，领有总统回复名誉证书或撤销有罪判决者，也可请求返还财产或补偿。

蒋万安也提到，台湾政治受难者关怀协会理事长蔡宽裕曾在2017年拜会国民党团，当时他身为党团副书记长，也表达理解及开放讨论的态度，当年立院三读促转条例相关条文时，就曾对民进党团所提修正案投下同意票。

提案是否代表承认蒋家在威权时期没收人民财产或为参选消除隐患？蒋万安说，相关规定是要平复当时未受公平审判案子能重新调查、撤销判决，并将遭没收财产返还，他只是积极回应受难者与家属期待，“就事论事，对的事情就应该坚持”。



