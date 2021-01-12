PayPal成中国首间全外资第三方支付机构

由1月7日刚成为世界首富马斯克创立的支付公司PayPal增购大陆第三方支付机构国付宝信息科技，令PayPal成为中国首间全外资的第三方支付机构。

据新华网及《经济参考报》11日报道，国付宝信息科技，近日更新股东讯息，已拥有其70%股权的PayPal在华的全资子公司美银宝信息技术，增购30%股权，从而成为100 %控股国付宝的全资股东。

此前中国人民银行2019年9月批准国付宝股权变更申请，PayPal通过旗下美银宝信息技术收购国付宝70%的股权，成为国付宝实际控制人，并进入中国支付服务市场。PayPal也成为首家获准在中国市场提供在线支付服务的外资公司。

马斯克1999年创立第三方支付公司X.com，过后与另一家同业Confinity合并，成为PayPal。PayPal在2002年10月15亿美元（约20亿新元）的价格出售给了线上购物平台eBay。

业内人士表示，PayPal全资控股国付宝意味着其看好中国市场以及进一步深入中国市场的战略意图，也是中国金融及支付清算市场进一步对外开放的具体体现。

PayPal是全球领先的第三方支付企业，覆盖全球200多个国家和地区，拥有超过3.5亿活跃支付账户，支持全球100多种货币交易。

信用卡研究人士董峥告诉《经济参考报》，中国市场对于外资支付机构来说无疑是一块“巨型”蛋糕，PayPal增加持股比例有其商业发展上的诉求。

不过，由于中国支付市场已经相对成熟，且相比国际水平，国内费率也较低，因此，PayPal若在国内与支付机构直接竞争恐怕并无优势。

他认为，PayPal的优势和未来业务的重心还会在跨境支付领域，比如瞄准中国用户的跨境消费等，与Visa、万事达、美国运通等国际卡组织展开合作。