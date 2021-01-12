印媒：中国从中印边境后撤1万士兵

中印边境紧张局势进入寒冬之际，有印度官员透露，中国解放军已从拉达克地区后撤至少1万名士兵，但解放军的前线仍维持不变。

印度斯坦时报（Hindustan Times）昨天在报道中引述印度官员说，解放军的大动作撤离，似乎与极端天气有关。

专家指出，中国与印度一共在拉达克对峙的前方地区和纵深地区部署10万名士兵和武器。

前印度陆军北方司令部司令胡达（DS Hooda）说：在冬季，大规模甚至有限的军事行动都被排除，这可能是中国撤离部分部队的原因。”据彭博社报道，胡达曾负责中印边境印度实控线沿线某区域。

另一名印度官员说，上述1万名中国士兵后撤是在过去七到10天中发生的。

报道指出，中印军方通常在冬季从边境撤军，但今年驻守重要岗位的士兵都在临时帐篷内过冬，在取水保暖方面面对巨大挑战。

中印两国去年6月在喜马拉雅山区的拉达克爆发血腥冲突后，边境局势一度迅速升温。两国直至9月才同意停止向发生冲突的地区增派兵力，暂缓了局势升温的势头，但双方都无意进一步撤兵。

在拉达克进入寒冬之下，双方目前只能在对峙点上守住前线。

为解决对峙争端，中印军方在去年11月举行了第八轮的军长级会谈。据新华社、中国国防部微博等消息，当时中印两军在一份联合声明中透露，双方一致同意落实两国领导人达成的重要共识，确保双方一线部队保持克制，避免误解误判。

此外，双方也同意继续通过军事和外交渠道保持沟通，在该会谈基础上进一步推进其他问题解决，共同维护边境地区和平安宁，并同意近期举行下一轮会谈；但截至如今，第九轮军长级会谈仍没有下文。

印军方：望友好解决边境危机

据路透社报道，印度陆军参谋长纳拉万（Manoj Mukund Naravane）今天受访时表示，他希望通过会谈友好解决与中国的边境危机。“我非常希望有一个积极的局面。”

另一方面，《印度防务评论》1月4日报道，受印度秘密行动的影响，中国军队就部署在距离印度山头据点“几米远”的地方，并且正在喀喇昆仑山口和热钦拉附近建设基础设施。

印度媒体《欧亚时报》网站1月5日也报道，来自社交媒体的卫星照片显示了印度军队在中印边境的班公湖、热赞拉和热钦山口等几个战略要地，部署坦克战车等重型武器。印度国防新闻网站报道，解放军也在热赞拉和热钦山口和穆赫帕里等地区部署了30辆至35辆的坦克，所部署的位置紧靠印军阵地。这些坦克的重量较轻，采用现代化技术制造。