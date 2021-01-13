香港不急于推出疫苗接种计划

香港特区政府的顾问表示，香港不急于推出冠病疫苗接种计划，宁愿观察一下其他疫情较重地区的情况如何。

据彭博社报道，香港特区政府行政会议成员林正财医生本周一（11日）指出，香港有一些时间余地来观察其他地方推广冠病疫苗接种的情况，尤其是在安全性方面。香港的专家不急于率先进行疫苗接种计划，在不耽误接种和提供足够的疫苗之间找到平衡，有余地了解香港购买的疫苗是安全的。

与美国、英国和中国内地自去年12月份以来进行了数百万次疫苗接种不同，香港尚未授权冠病疫苗，并且不打算在2月份之前开始接种。林正财表示，香港官员已经拒绝接收科兴生物新冠疫苗1月份的交付，因为还有待监管部门批准。香港购买了足够剂量的新冠疫苗，包括辉瑞-BioNTech SE、科兴生物和阿斯利康的疫苗，足以供应香港750万居民，并且计划可以让香港市民选择接种何种疫苗。

此外，香港特区行政长官林郑月娥昨天（12日）指出，推出疫苗并不会促使社交距离措施立即结束。

香港政府未立即回应对疫苗接种计划的进一步询问。香港特区政府抗疫督导委员会专家顾问、香港中文大学内科及药物治疗学系教授许树昌表示，谨慎的做法可能促使一旦疫苗可获得，公众对疫苗的接受程度更加广泛。

许树昌表示，很好的是从已经开始进行疫苗接种计划的北美和英国获得了数据，提供了有关未知副作用（例如严重过敏反应）的更多信息，因此香港可以准备得更好。