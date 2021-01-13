中国首批公募REITs试点推出箭在弦上 据悉有望一季度上市

中国公募不动产投资信托基金(REITs)试点箭在弦上，首批试点项目据悉有望一季度正式落地，允许公众投资者进入这一规模可能达到3万亿美元（约3.97万亿新元）的市场，并帮助政府缓解债务压力。

据彭博社报道，知情人士透露，监管部门正在针对首批公募REITs试点项目做最后评估，部分最快一季度或上市，其中首创股份的污水处理项目、首钢股份的垃圾发电项目和三条公路项目等在评估名单上。知情人士并称，名单尚未最终确定，可能还会新增更多项目。知情人士不愿具名，因信息暂未公开。

按照试点项目工作流程，试点将由发改委筛选项目后向将符合条件的项目推荐至证监会。国家发改委和证监会暂未回复彭博寻求置评的请求。首创股份和上交所不予置评，首钢未回复彭博寻求置评的电子邮件。

公募REITs在国际上广受欢迎，基础设施REITs规模居前，同时也是不动产融资的重要形式，投资者通过参与底层地产为购物中心和写字楼的项目，可获得约4%至8%的年化收益率。

中国市场关于公募REITs的讨论已有多年，国家发改委去年8月正式发布REITs试点项目申报工作，试点初期将集中在公路和公用事业等基础设施项目上，也会包括仓储物流、信息网络和高科技产业园区等，有望为公众投资者打开一个全新的资产市场，并缓解地方政府的债务压力。

虽然传统房地产不在试点范围内，但高盛认为，该计划已为此铺平了道路，若未来纳入商业地产等资产，这将打造规模达3万亿美元的全新市场。

与其他国家不同，中国推出的框架允许公众投资者购买公募信托基金的股份，然后投资于间接持有基础设施资产的资产支持证券。