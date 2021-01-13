山东金矿爆炸企业迟报 官媒批评不能容忍

山东烟台10日发生金矿爆炸事故，导致22名工人被困矿井，涉事企业在事发30小时后才上报当局，被中国两大官媒批评不能容忍，要求一查到底。

央视新闻昨天（12日）评论事件，指救援是与死亡赛跑，迟报乃安全生产大忌，不能容忍。

央视在评论中点明，中国的安全生产法明确规定，发生事故后不得迟报、瞒报。强调对其中所涉责任，需“一查到底，绝不姑息！”

新华社同日也批评事件反映出涉事企业对生命的漠视，无异于草菅人命，指这类行为“就是与人民为敌，国法必不容。”

新华社指出，重大事故早报、快报，早已成为共识。第一时间上报，意味着政府部门可以更早、更专业、更大力度实施救援，为被困或受伤人员争取更大脱险机会。

评论引述《生产安全事故报告和调查处理条例》，指事故单位负责人在接到现场报告后，应当在一小时内向地方政府部门上报事故信息。同时，国家有关法律对迟报、瞒报事故有严厉的惩罚规定。

然而，总有个别企业和地方政府部门存在侥幸心理，事故发生后不是抢时间争取救援力量，而是“争取时间”将事故“大事化小”，企图逃避处罚。直到藏不住了，才向上级政府部门“求救”。

新华社批评，迟报消耗的是被困人员脱困生还的机会。这次事故被迟报30个小时，可能导致22名被困人员最终的命运截然不同。

评论谴责，指涉事企业置22个鲜活的生命于更加危险的境地，“将永远被钉在历史的耻辱柱上”。