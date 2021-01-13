中国多地12月CPI出炉：21地区物价上涨

中国国家统计局公布31省份2020年12月居民消费价格指数(CPI)，数据显示，21地区12月CPI同比上涨，西藏为增幅最大省份涨1.2%；九个地区CPI连续两月同比负增长，海南降1.6%再度领跌全国。

昨天（12日）公布数据显示，12月CPI同比涨0.2%。具体到地方，21省份12月CPI上涨，西藏、山西、浙江、青海、甘肃等17省份涨幅超全国，其中西藏CPI涨幅最大，以1.2%的涨幅高居全国榜首。此外，山东12月CPI涨幅为0。

海南、重庆、贵州、湖北、四川、河北、广东、天津、福建九省份CPI连续两月同比负增长。海南再次成为降幅最大省份，降幅达1.6%，但降幅有所收窄，11月为1.9%。

据中新经纬客户端报道，北京大学国民经济研究中心分析指出，导致12月全国CPI同比上涨的主要原因有两点：一个是极端天气使得食品供给减少，拉高食品价格，进而推动CPI增速上涨；另一个原因是由于成本价格上涨，使得猪肉价格再次上涨。

此外，12月全国CPI环比也由降转涨。国家统计局指出，从环比看，食品价格由11月下降2.4%转为12月上涨2.8%，影响CPI上涨约0.62个百分点。食品中，鲜菜、鲜果价格分别环比上涨8.5%和3.5%；猪肉、羊肉价格分别环比上涨6.5%和2.6%。

浙商证券首席经济学家李超团队指出，入冬以来，受拉尼娜事件影响，国内遭遇多轮极地冷空气南下来袭。冷冬催生减产预期和囤货需求，鲜菜和猪肉价格出现明显上探。

李超团队认为，拉尼娜事件对于鲜菜价格影响最为显著，其一，寒冷天气和干旱条件会对鲜菜单产有负面影响；其二，冷冬期间运输成本显著增加；其三，鲜菜保质期较短，缺乏库存来缓冲供给收缩的压力，价格容易快速拉升，对CPI食品项形成两到三个月的支撑。

拉尼娜事件对猪肉价格的影响同样显著，但李超团队认为，从中长期来看，供给确定性回升推动猪价进入下行通道的逻辑不改。

“2021年猪周期将真正进入下半场……猪肉价格或在2021年末下跌至30元/公斤左右”，华创证券首席宏观分析师张瑜等作出中性预计。张瑜等认为，年底季节性需求高增只能在短期内推高猪肉价格。“预计到2021年春节后，需求回落，猪价自然会再次进入下行通道。”

中国民生银行首席研究员温彬指出，中国CPI仍然受食品价格变动主导，虽然岁末年关临近，错位因素可能对CPI形成一定扰动，但上年基数效应也升至到最高点，预计2021年CPI将保持温和水平。

中信建投宏观固收首席分析师黄文涛预测，1月因在春节前消费旺季，食品价格环比仍将上行，但高基数效应将使得CPI再度转为负值，二季度走高后再次回落，2021年全年通胀温和，平均1%左右。

国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春认为，2021年通胀将仅是修复性涨价，“再通胀”会温和归来，而“高通胀”无需过忧。