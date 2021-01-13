大陆学者：美国将“回归”全球化或是个错觉

上海外国语大学国际关系与公共事务学院教授程亚文13日在《环球时报》撰文指出，美国政府将在一周后权力交接。有关拜登政府未来内外政策的讨论和预期将会逐步得到验证。在这些讨论中，一种说法认为拜登将对川普政府诸多举措“清零”，甚至将美国内政外交政策“恢复”至特朗普执政前的状态，这在相当程度上意味着回归以往的全球主义和多边主义。这或许是个错觉。

程亚文表示，美能否“重启”全球化备受关注。很多人对特朗普政府的“逆全球化”操作备感失望，认为这不仅恶化国际关系、加剧世界政治紧张，也进一步撕裂美国社会、强化政治纷争。现在拜登有可能重启全球化和多边主义，这重新点燃了他们的希望。

程亚文认为，无论拜登曾经多么认同奥巴马时期美国的内外政策，经历过去四年，今天他所面对的也已是新现实。虽然特朗普即将卸任，但“特朗普主义”仍广泛存在于美国社会并将继续作用于美国政治，这不是拜登想回避就能回避的，因为“特朗普主义”折射了当今美国需要面对的不少真实问题和挑战。

程亚文称，过去四年特朗普政府的所作所为，客观上已将一个关键性问题带入美国话语场，那就是全球化和多边主义对美国究竟是利大于弊还是相反？这就需要重新理解“全球化”。

程亚文指出，美国在二战结束后主动帮助欧洲原殖民国家重建工业基础，向冷战前沿战略要地的盟友单方面开放市场，以及后来接受中国参与全球化进程，都是同一逻辑在不同时期的类似演绎，这也是过去一些年间“将中国纳入美国主导的国际体系”这一话语的由来，以及全球化、多边主义和战后国际秩序的实质所在。

程亚文说，战后一段时期内资本与政治在美国的协力共进关系，正是在过去一些年的全球化进程中被侵蚀的，简单回到以往的全球化和多边主义，意味着政治进一步被资本所驾驭，这对美国内政外交来说几乎是不可承受之重。

全球化有其成本，在不少美国人看来，在这一轮全球化的初始和展开中，美国曾为实现冷战的政治目标和“规制”中国，主动出让市场和放松对资本的管制，但损失是美国自身实体产业的衰败和竞争力的弱化。这个成本，美国今天还愿意或能够承受吗？

程亚文强调，全球化不再可能沿原有轨道继续下去。拜登政府在进行政策选择时的限度，很大部分就来自全球化的限度。他或许还会重拾“全球化”“多边主义”这些概念，但非常可能的是，这些旧词语将被添加进新的内涵或被“基因改写”。与四年前相比，拜登在今天看到的美国和构想的美国未来，都应该已发生些许变化，这决定了他虽然会部分承继欧巴马政府时期的政策，但又不得不因应新的形势有所改变。