被指远程删除用户手机照片 拼多多：或与清除缓存有关

近期因员工猝死、自杀、被开除等负面新闻成为众矢之的的中国网购平台拼多多再传出争议性新闻，被指远程删除用户手机照片，有侵犯用户隐私之嫌。

据沸点视频及观察者网报道，网友爆料称拼多多APP将其手机相册里的照片删除，被vivo手机系统检测到。对此，拼多多客服当时对此回应称，可能和清缓存有关。拼多多12日晚间发布说明称，删除图片为用户编辑前的原图，未来会对产品进行改进，并与vivo及其他手机厂商协作优化体验。

一名大陆网友称自己本月9日下午打开拼多多APP后，发现了正在搞一个“邀请一人，直接提现100元”的活动。随后，该网友把活动提示截图保存。

该网友之后按照活动规则邀请了一个新人，却发现拼多多活动规则中的“直接提现100元”，变成了“随机金额”，没达到100元不能提现。

该网友随后就此事找拼多多客服理论，并且将自己的截图证据发给对方，要求拼多多方面按照原来的规则兑现100元。

然而没过一会儿，该网友的手机系统却提示到：“检测到‘拼多多’已删除照片或视频。”

该网友检查发现，本应在手机相册里的截图，出现在了回收站里。

对于此事，拼多多客服当时解释删除照片“可能是清除APP缓存造成的”。

该网友就此事咨询了手机厂商vivo，vivo客服回应表示：“如允许对应的权限，该软件就可以获取对应的信息。”

拼多多方面的工作人员之后致电该网友称：“目前技术排查下来，从技术痕迹来说很难解释，因为我们没有删除。”

该工作人员随后建议该网友朝前看，并且提出了30元无门槛代金券的经济补偿措施。

此事很快引发网友愤怒，批评拼多多不尊重用户隐私，并认为拼多多提出的代金券补偿恰恰反映出企业确实远程删除了用户手机中的照片。

拼多多昨晚官方回复指出，在App内客服聊天页面，如果发送照片之前要对其进行编辑，那么App会保存一张原图到系统相册，起到类似于“缓存”的作用。

编辑完成并发送后，App会删除原图，保留编辑后发送的图片，这导致vivo系统认为有删除图片的操作。

拼多多表示，将对产品进行改进，不再删除拍照的原图，并与手机厂商联系，共同优化体验。