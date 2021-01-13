中国批评加拿大禁新疆产品：没资格充当“教师爷”

加拿大昨天加入到英国的行列，宣布将采取措施，禁止进口其认为是由中国强迫劳工在新疆地区生产的商品。中国驻加拿大使馆发言人对此表示严厉谴责，指加拿大没有资格在人权问题上充当“教师爷”，并敦促加方停止以任何方式干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，以免给中加关系造成进一步损害。

综合路透社和中国驻加拿大大使馆网站消息，渥太华在一份声明中表示，对有关中国当局镇压维吾尔族和其他少数民族的报导“深感关切”，并敦促与新疆地区有联系的企业检查自己的供应链。

加拿大将禁止全部或部分由强迫劳工生产的商品，并要求在新疆经营的公司报告已了解该地区的人权状况。此举可能加剧北京与渥太华之间的紧张关系。

稍早前，英国外交大臣拉布(Dominic Raab)宣布，英国将针对企业实施新规，防止来自中国新疆地区的产品进入供应链。

中国驻加拿大使馆发言人对加拿大的声明回应称，加方此举粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方对此表示强烈不满和坚决反对，予以严厉谴责。

发言人说，新疆根本不存在所谓“强迫劳动”。新疆籍少数民族务工人员各项权益都受到法律保护，人身自由从未受到任何限制。他们的风俗习惯、宗教信仰、语言文字均依法受到保护。所谓“强迫劳动”、“大规模任意拘押”等完全是美西方一些机构和人员凭空捏造，是污蔑抹黑中国的闹剧。

发言人还反指加拿大在原住民问题上劣迹斑斑，其系统性种族歧视更是广受诟病，没有资格在人权问题上充当“教师爷”。加拿大打着人权旗号，罔顾事实，颠倒黑白，无端打压新疆企业，充分暴露了其伪善面目和丑恶嘴脸。

发言人还说，加拿大、英国等一小撮国家也根本代表不了国际社会。这些国家沆瀣一气，借人权问题破坏中国新疆稳定发展，无疑是螳臂当车，自不量力，注定不会得逞。

发言人指出，涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。中国新疆采取预防性反恐和去极端化措施，使人民生命安全有保障，发展经济、改善生活才取得更大进步，这是最大程度保障新疆各族人民的基本人权。

发言人还强调，新疆是中国领土，新疆事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，维护新疆发展、稳定和民族团结的决心坚定不移。