港媒质疑克拉夫特访台在启程后被叫停 台湾否认

美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）原本预定于12日从华盛顿搭机出发访台，不过国务院意外宣布确保交接顺利，在最后一刻取消所有官员出访计划，包括国务卿蓬佩奥取消出访欧洲，而克拉夫特也取消访台。

《南华早报》驻华盛顿记者邱吉尔（Owen Churchill）在推特上质疑克拉夫特被叫停访问台湾的时间点，是上了飞机之后还是上飞机之前。

邱吉尔在推特上质疑克拉夫特访台行程究竟是在她启程前还是启程后被叫停。（推特截图）

公开航空记录显示，这架通常会载送国务院官员的C-40B客机，代号Venus30，从华盛顿特区安德鲁斯空军基地（Joint base Andrews）于美东时间12日下午12时10分（新加坡时间13日凌晨1时10分）往西起飞后，途经新泽西州大西洋城上空时却滞空徘徊，而最后折返华盛顿，于东岸时间下午15时57降落，飞行时间总长3小时47分。

不过，通常从华盛顿飞往台湾最快的路径是往西飞经太平洋抵达台湾，该班机却往东飞，可能是因为机上不只有克拉夫特的参访团，还有其他国务院官员去其他国家的任务。

这一点过后被台湾官员否认，指克拉夫特原定在上午9时出发，启程前就被告知访台行程取消。

据台湾《上报》引述台方知情官员，根据美方通知台湾的航程资讯，克拉夫特原订美东早上12日上午9点（约新加坡时间12日晚上10时）起飞，出发地点为纽约而非华盛顿。

因此，报道指丘吉尔所提到的起飞时间与地点不对，航机型号也与规划访台专机不同。

据透露，克拉夫特在出发前就被告知行程生变，美方先通知台湾之后才对外发布取消访问声明。

另外，消息人士也指出，访台的“外交泡泡”一向要求专机形式，不可能搭载前往其他国家的官员，而官员“共乘”一说前所未闻，因此邱吉尔在推文中所声称搭载前往其他国家官员说法不符合事实。