港媒质疑克拉夫特访台在启程后被叫停 台湾否认

美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）原本预定于12日从华盛顿搭机出发访台，不过国务院意外宣布确保交接顺利，在最后一刻取消所有官员出访计划，包括国务卿蓬佩奥取消出访欧洲，而克拉夫特也取消访台。
《南华早报》驻华盛顿记者邱吉尔（Owen Churchill）在推特上质疑克拉夫特被叫停访问台湾的时间点，是上了飞机之后还是上飞机之前。
公开航空记录显示，这架通常会载送国务院官员的C-40B客机，代号Venus30，从华盛顿特区安德鲁斯空军基地（Joint base Andrews）于美东时间12日下午12时10分（新加坡时间13日凌晨1时10分）往西起飞后，途经新泽西州大西洋城上空时却滞空徘徊，而最后折返华盛顿，于东岸时间下午15时57降落，飞行时间总长3小时47分。
不过，通常从华盛顿飞往台湾最快的路径是往西飞经太平洋抵达台湾，该班机却往东飞，可能是因为机上不只有克拉夫特的参访团，还有其他国务院官员去其他国家的任务。
这一点过后被台湾官员否认，指克拉夫特原定在上午9时出发，启程前就被告知访台行程取消。
据台湾《上报》引述台方知情官员，根据美方通知台湾的航程资讯，克拉夫特原订美东早上12日上午9点（约新加坡时间12日晚上10时）起飞，出发地点为纽约而非华盛顿。
因此，报道指丘吉尔所提到的起飞时间与地点不对，航机型号也与规划访台专机不同。
据透露，克拉夫特在出发前就被告知行程生变，美方先通知台湾之后才对外发布取消访问声明。
另外，消息人士也指出，访台的“外交泡泡”一向要求专机形式，不可能搭载前往其他国家的官员，而官员“共乘”一说前所未闻，因此邱吉尔在推文中所声称搭载前往其他国家官员说法不符合事实。