大陆国台办回应“智统台湾”：以最大诚意争取和平统一前景

中国国台办发言人朱凤莲就最近大陆学术界兴起“智统台湾”的说法回应称，大陆愿意以最大诚意，尽最大努力，争取两岸和平统一的前景，但捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移。

根据北京日报客户端消息，朱凤莲在今天上午举行的国台办2021年首场例行新闻发布会上回答记者提问时说，最近大陆学术界有举办很多涉台的研讨活动，其中有一个是上月29日全国台湾研究会在京举办“2020年台湾政局暨两岸关系回顾与展望”研讨会，40多名专家学者围绕两岸关系热点问题进行研讨交流。

朱凤莲说，大陆支持相关研究机构开展形式多样、内容丰富的涉台研讨活动，为推动对台关系、推动两岸关系和平发展和祖国统一建言献策。

朱凤莲指出，大陆坚持“和平统一、一国两制”的基本方针。这是实现国家统一的最佳方式，体现了对广大台湾同胞的照顾、关爱和体谅。

朱凤莲还强调，愿意以最大诚意，尽最大努力，争取两岸和平统一的前景。同时，其捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，绝不允许任何人、任何势力侵犯和分裂国家的神圣领土。

据此前报道，上海台湾研究所常务副所长倪永杰上月谈到两岸关系时提到了第三种方式，也就是"智统"，倪永杰表示，两岸统一有上中下三条路：下策是武统，即速统一，但代价很大；中策是和统，时间较长，但皆大欢喜；最后可能是上策的第三条路智统，即文明统一。