任志刚指盈富美资经理人不适任

追踪港股走势的盈富基金日前宣布决定遵循美国行政命令，不再投资如中移动等受制裁的中资股。当年盈富推手之一的香港金管局前总裁任志刚直言，若基金经理人不能紧贴追踪恒指走势，便不适合出任这个工作。行政长官林郑月娥亦批评，事件反映美国另一种霸权主义，针对式地扰乱金融系统。

据《星岛日报》13日报道，行政会议成员任志刚表示，盈富基金的英文名字是“Tracker Fund”，成立原意是紧贴追踪恒生指数成分股的整体价格走势，以发展香港的交易所买卖基金市场（ETF），用一个产品便可以买卖恒指涵盖的所有股份。

他指出，如果基金经理人因为不能够买卖恒指成分股某些股份，令“Tracker Fund”不能紧贴追踪恒指成分股的整体价格走势，便不适合出任这个工作。

盈富基金的信托人为道富银行，经理人是道富环球投资管理亚洲，均为美资企业，受制去年11月美国总统特朗普签署的行政命令，禁止美国人士投资受制裁的中资股，在本周一（11日）生效起，盈富基金不再买入涉事的中资蓝筹股，包括中移动、中海油和中联通，料会导致加大与恒指的追踪误差。

独立股评家David Webb日前表示，盈富基金的监督委员会应该运用其权力，更换基金经理人为非美资公司。

林郑月娥12日出席行政会议前表示，金管局在盈富的监督委员会的人事任命上“仍然有少许剩余的影响力”，对此不作评论。但她指出，基金经理人碍于美国行政命令、针对式地扰乱金融系统等政治操作，而要采取有关行动，反映了美国另一种霸权主义，“可以突然提出一些行政命令以针对某些国家的公司，然后再要令所有金融机构不能和这些被针对的国家的公司进行交易”，难以令人明白这是由一个重视法治和重视金融稳定的地方提出。

昨天港股在中移动及中联通同涨逾6%的情况下，相隔一年再破2万8000点大关，升幅1.3%，只不过无法入货的盈富基金收盘时只升近1%，误差约0.3%，较过去一年平均0.02%的误差显著增长。

利达资产管理基金经理黄耀宗认为，如果盈富基金长期出现追踪偏差，除了失去投资者信心，更重要是损失股息回报，特别是目前中移动及中海油股息率高，“好多退休基金投资盈富都是成亿成亿计，金额已经不小”。他指出，有关禁令或致香港投资界生态改变，随时有更多中资及本地发行商取代美资市场。

保险界立法会议员陈健波指出，事件令盈富基金出现系统性风险，忧虑一旦再有更多蓝筹股受制裁，最终受损是一众股民，促其监督委员会尽快评估及考虑解决方法。