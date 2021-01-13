巴西公布科兴疫苗有效率仅50.38% 港专家： 不代表完全无保护

巴西当地时间12日（新加坡时间13日）公布的科兴生物冠病疫苗预防感染有效率为50.38%，达到了全球监管机构批准的接种门槛，但远低于上周宣布的78%。引发对疫苗有效性的疑惑。港专家认为，目前有关科兴一秒的报告并不全面，并不认为意味疫苗完全没有保护力。

据《星岛日报》报道，香港医学会传染病顾问委员会联席主席曾祈殷13日表示，暂时不觉得科兴疫苗的数字是极不理想，亦不代表完全无保护力。

他指出，目前有关可行疫苗的报告并不全面，指出报告没有区分有征状及无征状患者的比例，认为有机会被无征状患者的数据拉低。

曾祈殷强调，疫苗有效率与检测准确率不同，“如果疫苗保护性有50%，不代表完全没有保护。”

曾祈殷也说，目前只是初步从传媒得知巴西相关报告资料，认为现时仍有不少未知之数，例如测试对象年龄层，是否包括长者、无症状人士占比多少等，认数有关数据对结果相当重要，希望有医学文献可详细列出清楚相关数据，让当局和疫苗的专家小组研究，再作结论。

他续指，相信大陆不会延迟制造疫苗的时间，但何时开始接种仍有待专家小组审视报告及政府拍板。曾祈殷认为，目前有的三种疫苗种，科兴疫苗不需要低温冷藏，一般冰箱就能够储存，可放置在不同地方，能提高接种的速度。