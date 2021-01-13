柯文哲：莱猪需做好标示 为开放核食做准备

莱猪争议持续，台北市长柯文哲今天指出，民进党应做好源头管理、明白标示，因为接下来日本核食要进来，就可设置核食专区。柯文哲还透露，日本方面抱怨，台湾总统蔡英文曾答应要处理核食，但2018年的核食公投，蔡英文政府却不出来辩护，令日方相当生气。

根据联合新闻网报道，柯文哲说，他曾访日拜会过安倍晋三胞弟、当时的日本众议院议员岸信夫，后者曾向他抱怨，蔡英文于第一任期时，就已经答应核食要处理，甚至2016年岸信夫还在蔡还没上任时，就来拜会蔡英文，但到现在都没解决。

不过柯文哲也说，这都是日方的说法，他无法向蔡英文政府确认。也称如果核食不来，会得罪日本，这牵涉到外交层面。

柯文哲还说，当时日方抱怨说，现在尚未开放核食的国家，仅剩台湾、中国大陆及韩国，日方认为，韩国是世仇就算了，但中国大陆与台湾，台日关系这么好，怎么会与中国大陆一样标准。柯文哲说对方很生气，念叨了很久，但他不知道当时是蔡英文还是台湾外交部答应的。

至于现在的莱猪争议，柯文哲表示，目前北市府就是只能设置非莱猪专区，若不实只能用广告不实开罚，而非用食安法开罚。

柯文哲认为，这应该是源头管理、明白标示，只要有管理、标示清楚，老百姓要吃就吃，不吃不就吃，这就是人民的自由选择权。

柯文哲说，现在的莱猪争议，北市府也只能去压迫进口商，要求设置莱猪专区，若专区设置不实，就以广告不实开罚四万（新台币，下同，1899新元）至400万元不等，只能这样。