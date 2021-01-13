官媒发文批丁真吸烟：实在是打脸

中国藏族青年丁真因质朴的外表在网上走红，但最近却被爆出吸烟视频，与此前“不抽烟、不喝酒”的清纯人设不符，被央广网点名批评道：“丁真如今吞云吐雾实在打脸”，并指出网络不是“一旦拥有天长地久，综合素质决定走多远。”

根据央广网微博消息，点评文章写道，依照法律成年人在私人空间吸烟不违法，但是众所周知，吸烟有害健康。所以就公序良俗而言，公众人物在公众场合吸烟是一种“恶趣味”，总是会遭到社会非议，使自身形象受损。文章还点名偶像团体TFBOYS里的成员王源曾因吸烟行为在微博上道歉，表示“自己做了一个错误的示范”。

因质朴的外表在网上走红的藏族青年丁真最近却被爆出吸烟视频，与此前“不抽烟、不喝酒”的清纯人设不符。（互联网）

文章说，尤其对丁真而言，纯真、阳光、健康的“人设”是他迅速走红的关键。丁真“不吸烟、不喝酒、不喝饮料”更是理塘方面强力推销给公众的标签，直言丁真如今的“吞云吐雾”实在是打脸。

文章还说，丁真从小生长在贫穷落后地区，没有上过学，年仅19岁，要求他成为网红之后，立即有“公众人物”意识恐怕强人所难。但指出打算通过丁真的好形象促进当地文旅事业长久发展的理塘文旅有限公司需要负起责任。

对于公司负责人开脱只是“小孩子”“试了一下”，以及“电子烟不是烟”的说法。？文章称实在“让人无语”，并指出丁真娴熟的吸烟动作表明他是“老烟民”。

文章批评理塘文旅有限公司面对危机事件欲盖弥彰，相当失分，并强调网红不是“一旦拥有，天长地久”，综合素质决定能走多远。

前天下午网络上爆出一段丁真抽烟的视频，随即引发了网友的围观与热议。

视频中，丁真在抽电子烟，吸进去然后吐出来一套动作看起来十分熟练，俨然一位老烟民。与他以往的纯朴气质大相径庭，立即引起网友的热议。

随后，丁真所在的理塘文旅公司回应称，丁真本人并不抽烟，吸电子烟是他出于好奇。“小孩子对电子烟感兴趣，试了一下，根本不算抽烟，只是点支烟，被人拍下了视频。”

此前，丁真所在公司的员工在采访时主动曝出，丁真家教很严，不抽烟不喝酒，甚至不喝可乐。当时这话一出，给丁真博取了很多好感。