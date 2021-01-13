调查：中国一线城市在亚太房地产投资排名升至第四

亚洲非上市房地产投资协会（ANREV）今天发表的调查显示，全球大多数机构投资者计划在未来一年维持其对亚太区非上市房地产的投资计划；澳洲悉尼及墨尔本继续为投资者今年的首选市场，日本东京排行第三，至于中国大陆一线城市的排名则上升一位至第四，日本大阪排名跌至第五。

根据路透社报道，这项由ANREV、欧洲非上市房地产投资协会（INREV）及美国退休基金地产协会（PREA）联合发表的年度调查显示，尽管去年市场动荡，但77%的受访机构投资者表示，冠病病毒大流行并没有改变他们在亚太区的投资计划。

“房地产是长期投资，该调查清楚地表明，冠病大流行并没有破坏支持亚太房地产市场增长的基本面，亦没影响该地区在投资组合中扮演的分散投资角色。”ANREV研究和专业标准主管安美利（Amélie Delaunay）称。

在全球所有投资目的中，计划增加房地产投资配置的投资者较拟减少的为多，特别是在亚太区方面，有22%的受访者表示疫情危机促使他们增加对区内房地产的计划投资，而表示拟增加在美国及欧洲投资的比例则分别为16%及13%。

长远来看，72%的投资者预期未来两年在亚太区的配置将会增加，远高于预期增加其他地区的配置的比例。

中国在今年亚太区最受欢迎的房地产投资市场中占有两席，当中大陆一线城市排行第四，而二线城市则排行第七。至于澳洲则占据首、次席，北美及欧洲投资者对澳洲房地产最感兴趣，100%及83%的北美投资者表示悉尼及墨尔本是他们今年的首选投资地，而去年的比例则分别为60%及40%。