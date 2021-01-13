中日韩调查：中国企业家对拜登上台更乐观

由日本、中国和韩国媒体共同实施的一项问卷调查显示，关于1月拜登政府上台后的中美关系，回答“改善”的中国企业家接近六成，韩国企业家为五成，均远远超过日本企业家的两成多。

根据日经中文网报道，这项由日本经济新闻与人民日报社旗下的《环球时报》、韩国《每日经济新闻》共同实施的“中日韩企业家问卷调查”显示，对比日本，中韩两国企业家对美国下任总统拜登抱有更高的期待。



对于特朗普政府时期提高对华关税，并对华为等中国企业采取严厉制裁措施，导致中美关系恶化。贸易摩擦激化造成供应链混乱，中日韩均有超过六成的企业家回答“对经营产生了恶劣影响”。

而拜登重视多边协议，在气候变化和冠病疫情防控等国际问题上显示出与中国合作的可能性。虽然也有观点认为，拜登仍会在高科技领域对华采取强硬态度，但中韩企业家似乎对其充满期待，认为以新政府上台为契机，中美两国将修复关系，带动世界经济进入良性循环。

这项上月7日至22日实施的调查有中日韩三国共约100家企业业主参与了回答。关于拜登政府执政下的中美关系，回答会比特朗普政府时期“改善”以及“大幅改善”的中国企业合计达到57％，韩国企业达到51.2％。日本的这一比例为25.4％，回答“不变”的企业超过七成。

在冠病病毒的全球流行仍在持续的背景下，对于经营前景，中国和韩国的企业家的看法出现分歧。问卷调查显示韩国的约六成企业家认为今年也会不好，另一方面，中国的半数企业家表示乐观。对本国经济刺激举措的评价也有所不同，企业家心理出现分化。

德国大众和中国第一汽车集团的合资销售公司的执行副总经理马振山，去年12月在业界团体的会议上表示汽车产业在因冠病疫情而低迷的经济中发挥了引擎的作用。

在中国，自武汉出现冠病病毒感染者以后，采取地区封锁和彻底限制外出等严格防疫措施，遏制了疫情的扩大。同时，推出汽车购买补贴等经济刺激举措，上月新车销量比上年同月增长5％，连续九个月实现增长。实际国内生产总值（GDP）2020年4至6月增长3.2％，7至9月增长4.9％，经济抢在世界之前复苏。

中国与日本和韩国相比，网络经济更明显在生活中浸透，冠病疫情进一步加快了这种趋势。腾讯控股首席执行官（CEO）马化腾在去年7至9月的强劲财报出炉后表示，虽然面对公共卫生等问题，但将深化创新。包括阿里巴巴集团等在内的IT（信息化技术）企业的快速发展对经济构成利好。

关于世界经济前景，中国53％企业家回答“迅速复苏”。韩国以“缓慢复苏”（55.7％）为最多，“迅速复苏”仅为11.3％。韩国全国经济人联合会的常务刘焕翊认为，由于全球经济低迷，“预计出口比重较高的韩国经济持续面临负面影响”。

作为两国的企业家心理出现差异的原因之一，对本国政府刺激经济政策的评价浮出水面。面对冠病疫情这样的全球性问题，政府的对策不可或缺。中国76％企业家认为“非常好”，回答“良好”的也达到20％。

另一方面，以疫情扩大为契机，中日韩都推进了在家办公。在这方面，韩国的39.2％、中国的24％表示将进一步扩大范围。在中国，阿里巴巴等提供的在线会议系统的利用出现激增