中国专家指巴西受试者风险较高 科兴疫苗数据有差异属正常

针对科兴疫苗三期临床试验在巴西得出50.4%的总体保护效力，有中国专家说，这是因为巴西的受试人群全为医护人员，属于高风险人群，而印尼和土耳其的参与人员不同，得到的数据存在差异是正常情况。

巴西圣保罗州政府当地时间12日（新加坡时间13日）公布了中国科兴中维公司冠病病毒灭活疫苗的三期临床结果，指总体保护效力只有50.4%，不仅低于此前公布的78%，同时也让中国疫苗的可靠性受到关注。

中国官媒《环球时报》同日引述中国疾控中心艾滋病首席专家邵一鸣的解读，指出科兴疫苗三期临床试验在巴西、印尼和土耳其三国开展，由于参与人员不同，因此得到的数据存在差异也属正常情况。

巴西圣保罗州公布的最新临床结果显示，科兴疫苗对新冠重症和住院的保护效力为100%，对需要医疗救治的轻症保护效力为77.96%，总体保护效力达50.4%。

邵一鸣对此指出，“对重症的保护率100%”，意味着该疫苗可极大幅度降低患重症的几率；“对需要医学救治的轻症人群保护率77.96%”，意思是根据临床症状轻重分级，染上有一定症状并需要就医的冠病几率在注射该疫苗后可下降近78%。换言之，该疫苗可以减少78%的新冠病人就医。而“总体保护效力50.4%”，意思是算上无需任何治疗的轻症病例，该疫苗可使感染冠病的风险下降超过50%。

此前，土耳其公布的临床结果显示疫苗保护效力为91.3%，印尼临床结果显示疫苗保护效力为65.3%。

针对数据上的差异，邵一鸣认为其中一个最重要的原因是巴西临床的受试人群较为特殊，全部为医护人员。他解释，医护人员大量接触感染人群，受病毒攻击频率很高，属于高风险人群。

综合考虑在土耳其、印尼三期试验数据，邵一鸣认为科兴疫苗的保护率数据处在正常范围内。虽然巴西三期临床试验中的总体有效率数据较辉瑞和莫德纳两家公司疫苗更低，但需考虑到巴西的试验对象。辉瑞与莫德纳疫苗的试验对象则是普通人群，暴露风险有显著不同，科兴疫苗试验环境的感染风险比辉瑞高三倍，比莫德纳高六倍。

邵一鸣直言：“一款疫苗显示出保护率数据的高低，不完全取决于疫苗效能，也取决于环境风险。”

邵一鸣以此前一项在多国开展的艾滋病疫苗临床试验为例，指当时研究发现泰国临床试验获得的保护效力结果是30%，而南非临床试验获得的保护效力结果是0%。

这是因为南非的艾滋病发病率是泰国的四倍以上，南非临床受试者面临的暴露风险比泰国临床受试者高出许多，这也可以在一定程度上解释为何新冠疫苗在巴西医护人员中的保护效力偏低。

科兴的合作伙伴、圣保罗州布坦坦研究所临床研究医学主任里卡多·帕拉西奥斯（Ricardo Palacios）12日评价称，科兴疫苗是一种有效的疫苗，其可以通过减少临床症状来控制新冠病毒大流行。科兴疫苗还保持了良好的安全性，没有报告过与疫苗相关的严重不良反应。他并认为，科兴疫苗在社区中接种后，有望显示出更好的效果。