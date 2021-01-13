克拉夫特取消访台 民进党立委要国民党负责

美国国务院今天宣布取消所有官员本周出访计划，让原订今日（13日）造访台湾的美国驻联合国大使克拉夫特无法成行。对此，民进党立委陈亭妃表示遗憾，但还是尊重美国国务院决定。陈亭妃话锋一转，批评国民党事前对于克拉芙特访台冷言冷语，要为这次取消要负相当大的责任。

据中时新闻网报道，陈亭妃说，美国驻联合国大使要访台，而且是现任的，相信这应该是台湾上下都要齐心协力表示欢迎，但却没想到在成行前就受到国民党无尽的批评还有冷言冷语。

陈亭妃直言：“那人家热脸来贴我们冷屁股要干嘛，所以国民党要为这次克拉夫特取消访台负相当大的责任。”

陈亭妃认为，台湾前总统马英九也曾接见过前美国驻联合国大使波顿，当时要访台前大家都齐心协力表示欢迎，这次事过境迁，从马英九到国民党主席江启臣，国民党上到下都在唱衰，一个这么重要的美国高官要访台，居然受到国民党这样批评，甚至冷言冷语，相信如果我们是这位高官也会很难过。

民进党立委赵天麟也对此感到可惜，指高雄很多支持者做好贴纸 UN FOR TAIWAN，这次取消会让更多人瞩目跟期待。

赵天麟强调，美国政治归美国，台美关系归台美关系，美国政治现有点纷乱，但美国有民主机制再运行，不管是川普或拜登政府，不会因为美国总统换人而有改变，台湾地位只会越来越重要，期待拜登政府上任后更多官员造访台湾。