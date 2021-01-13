香港法官禁止戴有反修例标识黄口罩上庭

香港区域法院法官练锦鸿本周一（11日）在处理去年9月发生的淘大商场四男袭击案时，要求三名佩戴黄色口罩的律师和旁听人士赶离庭，并要求三人更换口罩后才可进庭，其手法引起争议。案件今日（13日）再开庭，该庭的书记再提醒在场人士，若有人佩戴了写有英文字的黄色口罩，法庭可提供口罩更换。

综合《星岛日报》和“香港01”报道，练锦鸿在判刑时指，他作为香港市民，理解当日群众出现诉求及愤怒的背景，但作为法律工作者，他的职责是考虑控方的指控是否达致毫无合理疑点，法庭判刑时也不会考虑被告或他人的政治取态。

对于有人在上次聆讯佩戴有政治诉求字样的黄口罩，练锦鸿表示，因自己不欲法庭成为宣泄政治诉求的场所，要求他们更换，但其中有两人不愿更换，选择离开。

他解释，此举与口罩颜色无关，亦非对颜色所代表的政治诉求作价值判断，法庭不会因政治取态或宗教原因拒绝有关人士旁听，而法庭也非处理政治纷争及角力的地方，他指对黄口罩或其他款式的处理方法都一视同仁。

今天聆讯时，没有人在庭内佩戴黄色口罩，不过书记仍在聆讯前，提醒若有人佩戴了写有英文字的黄色口罩，法庭可提供口罩更换，若不愿更换，可到视像庭观看聆讯的直播。港媒报道指，延伸视像庭有两名旁听人士佩戴黄色口罩。