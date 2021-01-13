港药剂师学会：长者注射科兴疫苗成效或更低

巴西政府公布科兴新冠疫苗的临床数据，指有效率约50.38%，仅仅通过紧急使用的要求。香港医院药剂师学会就此表示，长者及免疫系统不全的人士使用科兴疫苗的成效可能会低于50%，呼吁港府重新考虑是否采用科兴疫苗。

据《星岛日报》13日报道，香港药剂师学会发声明指，巴西圣保罗市政府和Instituto Butantan公布科兴疫苗的第三期临床数据，指其有效性为50.38%，而18至59岁的群组在接种疫苗后，有40%人感到疼痛，60岁以上的群组则有15%至30%人感到疼痛。数据显示，这两组人在接种疫苗后出现发红、肿胀、瘙痒等情况的均少于5%。

学会指出，从数据显示，科兴疫苗于长者及免疫系统不全人士的效能可能会低于50%，无法提供保护。学会希望政府重新考虑是否采用科兴疫苗。

另外，学会建议政府可以考虑采用Johnson & Johnson新冠疫苗，学会指Johnson & Johnson疫苗是病毒载体疫苗，有关疫苗只须接种一剂，即可提供保护、运作简单、能增加接种率。而其第三期临床数据将于今年3至4月公布。学会表示，政府可以主动接触企业，了解有关采购疫苗的计划。

同时，药剂师学会也建议港府可以参考英国的做法，将辉端疫苗拆散为较少数量包装作安老院舍接种之用。同时与阿斯利康联络，要求加快冠病疫苗到港的时间。

学会也建议政府可以联络国药，要求取得临床试验的安全性及有效性数据，尝试争取为香港提供疫苗。

学会十分关注新冠疫苗的供应问题，往后会密切跟进疫苗的临床研究发展和紧急使用后有关安全性和有效性的数据。