被投毒身亡后 游族原实控人林奇子女开始争产

2020年12月25日，游族网络原控股股东、实际控制人林奇遭人投毒不幸逝世。

据网易新闻报道，2021年1月11日晚间，游族网络发布公告表示，林奇的股份将由其三个未成年子女继承，公司实控人变更为三个子女的母亲许芬芬。

1月12日，微博ID名为“糖醋个里脊啦”的博主发文质问游族网络，称林奇与博主的姐姐育有一子，要求维护孩子的合法继承权。该博主晒出孩子的出生证，以及一份上海创远律师事务所致游族网络公司的律师函。

上海创远律师事务所律师曹锦彭告诉红星新闻，指律师函是受林正清的监护人委托起草，并于1月7日发送给游族网络公司，律师函中的内容都是真实的。

从微博中附带的出生证明中可以看到，孩子的姓名叫林正清，性别男，出生地点为上海市徐汇区，其母亲31岁，父亲为林奇，年龄38岁。

此外，这份委托人为林正清的律师函中提到，要求游族网络维护林正清先生的合法权，切实保证林正清先生与林奇先生的其他第一顺位继承人享有同等知情权与参与权。

律师函还要求游族网络与各方积极协调，尽快推进委托人与林奇的亲子鉴定 。

涉事博主表示，自己的姐姐也有工作，目前并不是全职在带林奇的孩子。她直言：“我姐姐现在情绪不好，我们家里现在也没有其他的人（出来解决）。妈妈年纪也到了，只有我这个妹妹了。”

此前，根据《民法典》及上海市浦东公证处出具的《公证书》（2021）沪浦证字第111号，林奇生前持有的公司股份2.19亿股由其未成年子女林小溪、林芮璟及林漓三人作为继承人共同继承。林小溪、林芮璟是林奇的女儿，林漓是林奇的儿子，许芬芬为三人的母亲，三人均为未成年人，相关法律行为由其法定监护人许芬芬代理。

许芬芬目前担任YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.董事，该公司为游族网络全资子公司，注册地在新加坡，主营业务为互联网游戏的研发和发行。

值得一提的是，公告中只披露了许芬芬为林奇三个子女的母亲、法定监护人，却并未披露许芬芬与林奇的关系。游族网络证券部表示许芬芬与林奇的关系不在披露范围内。

继承林奇的股份后，三个子女各自持有股份约为7300万股，占公司总股本的7.99%，合计2.19亿股，占公司总股本的23.99%。其中部分股票存在股权质押情况，许芬芬表示将继续全面履行相关合同。

游族网络称，本次权益变动后，公司仍具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面仍将保持独立。