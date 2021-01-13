中国首艘万吨级海巡船今年服役 具备全球巡航救援功能

中国自行研制的首艘万吨级海巡船将于今年年中在广东正式列编。它将是中国国内吨位最大、装备最优良的海巡船，由广东海事局管理。

据《环球时报》报道，广东省政府新闻办公室12日在广州举行的新闻发布会上宣布上述消息。这艘大型海巡船正式命名为“海巡09”，它也是中国首艘万吨级公务执法船，主要履行海上巡航执法、应急协调指挥、防治船舶污染的职责。

该船总长165米，宽20.6米、深9.5米，设计排水量1.07万吨，设计航速25节，可在除两极地区的全球任何海域航行。该船可搭载多型直升机，进行救生和搜寻等作业，能在9级海况、12级风力条件下安全航行。

该船建有海上数据中心，编队自组网、数字集群等多种通信手段，有北斗在内的多套卫星系统，具有较强的动态感知、监测预警、信息收集、综合指挥、海事监管等能力。

广东海事局副局长林奎表示，广东海域辽阔，海上环境复杂，“海巡09”投入使用后，将加强广东海上交通动态管控和应急保障，保障南中国海海上运输安全畅通，提升中国海上交通治理能力和水平，维护国家海洋权益。

同时，“海巡09”具备全球巡航救援功能，能帮助广东海事乃至中国海事更好地参与国际事务，促进与南海沿岸各国海事部门的交流、互访。