中国近四分之三用户每天使用移动支付

中国支付清算协会发布《2020年移动支付用户问卷调查报告》。报告显示，移动支付被大多数用户接受，近四分之三的用户每天使用移动支付，移动支付已成为消费者日常使用的主要支付方式。

据中国央视新闻报道，《报告》称，2020年，有74.0%的用户每天使用移动支付，较前一年提高4.4%。这说明移动支付已成为消费者日常使用的主要支付方式。

用户单笔移动支付金额以100元以下为主，500元以上移动支付占比下降，小额支付特征日益显著。2020年，有38.4%的用户单笔支付金额在100元以下，较上一年提高23.3个百分点。与2019年相比，单笔支付金额100元以下的用户比例大幅度上升。移动支付小额特征日渐显著，在地铁、公交日常出行及其他小额便民领域场景使用的频率越来越高。

同时报告显示，用户选择借记卡和第三方支付账户仍是移动支付首选方式，移动支付资金来源回归银行账户趋势明显。2020年，用户最常使用借记卡进行移动支付，占比为76.6%，较2019年提高2.7个百分点；第三方支付账户（如支付宝余额、微信零钱等），占比为71.0%，与2019年基本持平；移动支付用户使用信用卡账户占比较2019年明显增长，为69.5%，较2019年提高14.5个百分点。

报告指出，用户使用移动支付过程中遇到的安全问题主要是个人信息被泄露、手机扫描到伪假条码和账户资金被盗用，其中手机扫描到伪假条码，占比69.7%，较2019年提高3.3个百分点。另外，用户在使用生物识别技术进行移动支付身份识别和交易验证时，最担心个人隐私泄露，占比79.6%，较2019年提高2.7个百分点。生物识别技术应用于移动支付可能造成的个人隐私泄露和安全隐患是用户最关心的问题。