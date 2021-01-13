美驻联合国大使今天访台计划泡汤 分析：或许是件好事

美国国务院于美东时间12日宣布，取消本周所有已计划好的出访，包括国务卿蓬佩奥的欧洲之行，以及美国驻联合国大使克拉夫特今天对台湾的访问。

据美国国务院官网消息，国务院发言人奥特加斯在声明中说，取消所有外访的原因是要专注完成“顺利而有序的（政权）交接过程”。美国新一任总统拜登将于本月20日正式就职。

这也是特朗普政府官员近期第二次取消访台。美国环境保护署署长惠勒（Andrew Wheeler）原订于2020年12月初访台，但他在出发前被《纽约时报》发文抨击其“来台包机花费过高”，惠勒因此决定“延后”访台计划。

克拉夫特原订于今天起访台三天，讨论如何促进台湾在国际组织的参与，并与台湾总统蔡英文会面等。

如果克拉夫特此次访台成行，她将会是台美自1979年1月断交以来，第一位访台的美国现任驻联合国大使。

据台媒报道，台湾总统府和外交部今早分別发表声明，对克拉夫特无法如期访台感到惋惜，但欢迎她未来能在适当时机来访。

民进党国际事务部主任、立委罗致政则强调，美国国务院所作出的决定，并非针对台湾。他表示，台美共享自由、民主、人权等核心价值，期待在既有的坚实基础上，持续争取美国跨党派支持。

在野的国民党主席江启臣受访时也说，期盼“中华民国”与美国之间的交往合作可以持续，甚至强化。他并呼吁，拜登上任后，蔡英文政府应该在台美双边关系稳定、永续和实质的发展上更加努力。

有境外媒体分析称，克拉夫特访台的计划取消，或许还是件好事。

首先，能避免与即将上任的拜登政府之间产生尴尬与嫌隙，毕竟过去四年来，蔡英文政府与特朗普政府的关系可谓是“史上最好”，加上民进党许多政治人物在美国大选前还公开表态支持特朗普，这会如何影响着下来的台美关系还有待观察。

因此，克拉夫特如今取消访台，对蔡英文政府来说，或许就减少可能增添拜登政权对其不满的机率，同时对于新的台美关系而言，至少也不会扣分。

再者，临时喊卡一方面表明这是美国自身考虑其政局做出的决定，二来也可让一开始即质疑克拉夫特访台目的部分台湾蓝营人士失去弹靶，免去台湾内部政局的纷扰。

最后，台湾近日再次出现本土冠病确诊病例，人心惶惶，蔡英文政府正好可借此排除疫情输入的争议，专心处理本土疫情。美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）去年访台时，一度引发民众担忧其会打破台湾保持多天的“零确诊病例”纪录。