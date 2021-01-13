蓬佩奥取消欧洲行因欧盟官员拒绝会面

美国国务院宣布取消所有官员本周出访计划，其中包括国务卿蓬佩奥的访欧行程。

路透社引述知情的欧美外交官员消息称，由于卢森堡外长和欧盟官员拒绝与其会面，蓬佩奥周二（12日）临行前最后一刻取消了他的欧洲之行。

美国国务院的声明中，并没有提到欧洲方面拒绝会见蓬佩奥的细节，声明说，取消官员出访计划是为了专注于政权的平顺有序交接。

蓬佩奥原定13日至14日访问比利时，此趟欧洲之行原本将是他卸任前最后一次出访。

外交官员向路透社透露，蓬佩奥此行首先在卢森堡方面出现了问题，因该国拒绝给他安排任何会面。

蓬佩奥原计划在布鲁塞尔与欧盟领导人和欧盟外交官会面之前，前往卢森堡会见该国外交部长阿瑟伯恩（Jean Asselborn）。

报道指出，阿瑟伯恩上周四（7日）接受电台访问时曾公开批评，“特朗普是一名罪犯，一名应该被送交刑事法庭的政治纵火狂（political pyromaniac）”。据报，阿瑟伯恩此番发言，是在美国国会大厦骚乱事件发生后的第二天。

卢森堡外交部也证实，原先安排了蓬佩奥的访问行程，后来又取消，但不愿意说明原因。

至于布鲁塞尔方面，据报没有欧盟官员愿与蓬佩奥会面，北约也没有安排与其相关的公开活动。外交官员透露，蓬佩奥之所以受到如此冷落，主要是因为欧盟官员对美国国会大厦骚乱事件感到“尴尬”（embarrassed）。

美国总统特朗普的数百名支持者上周三（6日）闯入国会大厦，试图阻止国会认证总统选举结果。这是象征美国民主的国会大厦200多年来遭受的最严重冲击，有五人在混乱中丧命。这场闹剧震惊全球，被指煽动支持者闹事的特朗普广受谴责。