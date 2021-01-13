下午察：克拉夫特取消访台，两岸美国都松口气？

原本安排在今天上演的美国驻联合国大使克拉夫特访台大戏最后时刻被叫停，各方看客预期的台前欢颜台后交易、海峡上空的剑拔弩张，转眼化为乌有。外交大戏戛然而止，已经准备好粉墨登场的角儿们大概反而松了一口气。

台湾：不用再接烫手山芋？

过去四年被视为紧抱美国总统特朗普大腿的蔡英文，在美国大选选举结果明朗化后，一直刻意地要撕掉“押错宝”这个标签。

台湾总统蔡英文听闻美国驻联合国大使克拉夫特取消访台的消息或许长舒一口气。（路透社）

时移世易，蔡英文在面对即将卸任的特朗普送出的这份高官访台大礼时，或许并非如外界想象的那般欣喜。

在野的国民党立委吴斯怀就说过，蔡英文刻意透露克拉夫特访台是美方主导，意在切割，表明台湾被动，好向拜登新政府交代。

吴斯怀也分析说，特朗普此举是让中美关系更恶化，对台湾似乎没有任何好处，根本是欺负台湾不敢拒绝，执政的民进党只能生忍被玩弄于股掌之间的闷亏。

另一名国民党立委李德维也指特朗普与国务卿蓬佩奥的把戏，根本就是“离职员工挟怨报复”的水平。

美国国务卿蓬佩奥（左二）在任期最后阶段安排克拉夫特（右二）出访台湾，以进一步刺激北京。（互联网）

台湾政界人士还分析，克拉夫特访台对台湾只有象征意义，对克拉夫特却可能带着个人的募款目的。

美国追踪政治捐款的非营利组织“公开的秘密”数据显示，克拉夫特一家2017年捐出100万美元（133万新元），作为特朗普的总统就职庆典资金。

国民党前副秘书长蔡正元就说，克拉夫特不是外交官、也不是政治人物，是美国共和党大金主，募款功力一流，他提醒蔡英文当局不要再当“凯子”，花了钱还可能得罪拜登团队。

除了美国政府新旧交替和募款的玄机外，克拉夫特的到访还被猜测可能有顺便推销煤炭的目的。

曾担任莱剂生产药厂礼来董事成员的美国卫生部长阿札尔访台后，蔡英文政府就开放了莱猪进口，招致的民愤至今未息，国民党质疑丈夫是煤业大亨的克拉夫特此行是否要逼蔡英文吞下“干净的煤”。

美国驻联合国大使克拉夫特曾赞许台湾为“良善力量”，并称与中国大陆形成鲜明对比。（路透社）

如今，克拉夫特取消访台，对蔡英文政府来说，不必担心招致拜登政府不满，还可能免于因卖煤或募款而带来的口诛笔伐。

中国大陆：暂时不用为底牌伤脑筋？

中国外交部发言人华春莹在批评克拉夫特访台时留有余地。（路透社）

对于克拉夫特访台一事，中国外交部发言人华春莹上周在例行记者会上回答记者提问时，除了继续强调美方行为严重违反一个中国原则和中美三个联合公报外，还明确点出“特朗普政府内少数反华政客不断上演‘最后疯狂’”，不择手段利用所剩任期蓄意破坏中美关系，服务其个人政治私利。

这段话被外界解读为中国大陆方面将特朗普、蓬佩奥与拜登政府切割开来，一方面表达对特朗普的不满，同时也为未来与拜登政府的合作留有相当大的余地。

事实上，大陆方面虽在“两岸统一”问题上立场坚定，但手中的底牌还是保持了模糊的空间。对于台美之间近几年来的卿卿我我，北京多以口头强硬警告为主，并在一些关键节点动用一些军事手段进行威慑。例如，美国卫生部长阿扎尔去年8月9日抵达台湾访问当天上午，中国人民解放军军机就陆续短暂飞越了台湾海峡中线。

中国大陆长期以来会在关键节点动用一些军事手段对台湾进行威慑。图为解放军空军轰-6型轰炸机等军机去年2月经巴士海峡进入西太平洋，并循原航线飞返驻地（台湾国防部）

在克拉夫特访台的前一天（12日），解放军军机就三次飞入台湾西南空域。对北京来说，作为对美国挑衅的回应，这种姿态是必要的，但同时也需绞尽脑汁拿捏分寸，既不能让台湾觉得“不过如此”而肆意妄为，也要小心擦枪走火的可能性，威慑行动不经意变成复杂而情势难以挽回的危机。

如今，克拉夫特取消访台，北京当局至少暂时不用为如何亮底牌伤脑筋，或可待拜登上台再见机行事。

美国拜登政府：不用踩坑？

特朗普在大选结束后，一面否认败选、坚称选举有欺诈，一面也在不遗余力地在对华关系上，给拜登团队挖坑，包括取消所有“美台官方交往限制”，举行台美政治军事对话，加大台美往来力度。

克拉夫特访台安排或许就是特朗普卸任前挖的最后一个坑。

美国现任总统特朗普给美国当选总统拜登制造障碍。（路透社）

这样一来，待拜登上台，无论台美关系是跟从前一致还是不一致，都可能落人口实，陷入被动。

如今，克拉夫特取消访台，拜登在台美关系的处理上也能获得更大的空间，同时也有助于其处理与北京的关系。

四面楚歌的特朗普已无暇顾及台湾。（法新社）

至于特朗普政府，取消访台虽是无奈之举，但对于“破罐子破摔”的美国现任总统来说，四面楚歌，现在大概已经顾不得台湾这颗棋子了。