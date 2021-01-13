科兴：巴西试验有效性偏低是因为试验者属于高风险人群

中国科兴生物（Sinovac Biotech Ltd.）说，该公司研发的冠病疫苗“克尔来福”（CoronaVac）在巴西最后阶段试验的有效率只有50.38%，原因是试验参与者主要是面临较高病毒接触风险的医务工作者。

相比之下，辉瑞和BioNTech SE等公司开发的西方疫苗，参与试验的志愿者包括一般人群，其中一些人日常生活中接触病毒的风险较低。

据彭博社报道，科兴生物首席执行官尹卫东今天（13日）在北京举行的新闻发布会上，为该公司的疫苗进行了辩护。此前，同一种疫苗在巴西、印尼和土耳其得到四个不同的有效率数据，令人不解。

新加坡和香港等地已经订购科兴生物的疫苗，印尼总统今天在电视现场直播中接种了该疫苗，以展示对科兴疫苗的信任，鼓励印尼人民接种。

总部位于北京的科兴生物去年7月曾说，巴西第三阶段试验将在该国数州招募近9000名在冠病专门场所工作的医务专业人员。后来，该试验扩大规模，最终招募了超过1万3000人，平均分成疫苗组和安慰剂对照组。

目前尚不清楚除了最初的9000人，其他参与者是否也是医务人员。

科兴生物的巴西合作伙伴布坦坦研究所（Butantan Institute）上周说，该疫苗预防轻症病例的有效性达78%，预防中重症病例的有效性达100%。但周二（12日）又说，把无需治疗的极轻症计算在内，总体有效率实际上为50.38%。

印尼推广疫苗接种将是对科兴生物疫苗有效性的一次关键考验，因为该国是东南亚疫情最严重的国家，计划到2022年3月接种1.185亿人。

尹卫东说，该公司已收到马来西亚和菲律宾的新订单。