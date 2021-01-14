据报港律师黄国桐等11人涉助12港人潜逃被捕

香港九龙城区议员、律师黄国桐今晨6时23分发帖，称10分钟前被国安处人员上门带走。有消息指香港警务处国安部门国家安全处人员今早拘捕包括黄国桐在内的11人，被指与协助12港人潜逃有关。

综合香港01新闻和《星岛日报》报道，黄国桐在其面簿上透露上述消息，并称暂不知到哪间警署，但会不断更新。

据了解，警务处国家安全处今早于多区以“协助罪犯”罪名，拘捕11人（八男三女），年龄介乎18岁至72岁。消息指出，被捕的11人在案中各有不同角色，包括负责提供资金、安排偷渡路线和船隻、开车接载和负责联络等。

被捕人士现正被警方扣查，其中还包括一名中学生及社运的前学联副秘书长何洁泓的母亲。何洁泓在面簿证实此事。据悉，他们暂不涉及《香港国安法》的罪名。

12名港人去年8月底涉嫌潜逃离境时被广东海警截获，深圳盐田人民法院上月30日就12港人案作出判决，涉组织他人偷越边境罪的邓棨然、乔映瑜，分别被判有期徒刑三年及两年。

李宇轩等八人偷越边境罪罪成，被判有期徒刑七个月。至于廖子文及黄临福两名未成年港人，因自愿认罪而不获起诉，两人同日上午11时由深圳警方移交香港警方。

律师黄国桐在反修例运动期间为市民提供免费法律咨询，并在台北开设餐厅“保护伞”，连结在台湾的香港青年。

“保护伞”去年10月16日传出遭人泼粪的消息，除了用餐区之外，连厨房、餐具也都遍布粪便．台湾警方介入调查，依公然侮辱、伤害及毁损等罪嫌起诉四名人士